Песков заявил, что голосование по конституции будет безопасным для здоровья россиян

Москва, 2 июня. Всероссийское голосование по поправкам к конституции назначили на 1 июля на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на статистику заболеваемости, показывающую отрицательный рост. Кроме того, как подчеркнул Песков, после объявления даты голосования (1 июня) пройдет еще два инкубационных периода, а это с большой долей вероятности приведет к улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Угрозы для здоровья не будет», — добавил представитель Кремля

Песков добавил, что регионы с разной скоростью выходят из режима самоизоляции, но постепенно жизнь восстанавливается.

Он также подчеркнул, что для Кремля важны все предложенные поправки к конституции.

«Важна каждая из предложенных поправок. И не менее важны все поправки в совокупности. Повестка жизни страны не индексируется только мировым кризисом», — заключил он.

Напомним, поправки к конституции президент РФ Владимир Путин предложил в январе этого года в ходе послания Федеральному собранию. Планировалось, что голосование пройдет 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

1 июня президент подписал указ о том, что голосование состоится 1 июля.