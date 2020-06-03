Парламент ЛНР утвердил за русским языком статус единственного государственного

Луганск, 3 июня. Русский язык приобрел статус единственного государственного в Луганской народной республике. Соответствующие изменения в конституцию ЛНР внес парламент республики.

До этого основной закон закреплял статус государственного за русским и украинским языками. Законопроект, предусматривающий поправки в конституцию, внес глава ЛНР Леонид Пасечник, комитет Народного совета предварительно поддержал эту инициативу.

В среду, 3 июня, депутаты Народного совета абсолютным большинством голосов закрепили за русским языком статус единственного государственного. Принятие решения одобрили 42 парламентария, один воздержался, выступивших против не было.

Изменения вступят в законную силу после того, как документ подпишет глава республики.