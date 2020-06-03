Лолита испугала поклонников своей «отрубленной» поющей лысой головой

Москва, 3 июня. Лолита Милявская шокировала поклонников тизером своего нового клипа. На видео песню «Кислород» исполняет «отрубленная» лысая голова певицы, которая лежит в ящике с кистями рук и одной ногой.

«Мой долгожданный «Кислород» уже доступен на всех цифровых площадках. Слушайте и оценивайте», — говорится в описании к ролику.

В многочисленных комментариях фолловеры признались, что клип вызывает противоречивые чувства.

«Я аж испугалась, когда внезапно увидела», «Жутковато смотреть», «Песня классная, но смотреть жутко», — написали пользователи.

Некоторым поклонникам клип очень понравился.

«Такой классный конструктор!!! ЛегоЛолита?», «Потрясающая песня! До мурашек с первых нот. На репит, однозначно», — похвалили юзеры.

Один из подписчиков сравнил Лолиту с «несобранным конструктором».

«Какая-то вы не собранная!!!» — пошутил он.

Ранее НСН внесла Лолиту в топ-5 знаменитостей, поразивших своим времяпрепровождением на карантине. Певица нарядилась в водолазный костюм, заявив, что в таком виде она намерена покорить космос, откуда, по ее мнению, и появился коронавирус.

«Они пукнули вирусом, а мы теперь подтираемся!» — заявила звезда.

К такому выводу, как уточнила Милявская, она пришла после просмотра телевизора.

Отметим,что переодевание в аквалангиста было не единственным экстравагантным поступком Лолиты на карантине. Помимо этого, артистка самостоятельно обрезала себе волосы. Правда, после этого ей пришлось обращаться к помощи профессионального парикмахера.