Турпоператоры раскрыли стоимость путевок на курорты России

Москва, 3 июня. Российские отели не планируют поднимать цены из-за невысокого спроса на отдых, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин.

Цены на авиабилеты на туристические поездки по России также не превысят прошлогодние. Можно рассмотреть отдых в Крыму и на курортах Краснодарского края, предложил Горин.

В начале июня открываются санатории с медицинской лицензией. Для отдыха там необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса.

По словам Горина, остальные гостиницы смогут открыться в июле. В них предоставление справки с результатом теста на COVID-19 необязательно.

По данным Российского союза туриндустрии, отдых на двух человек на юге России составит 20-30 тысяч рублей. Ожидается, что отдыхающих в этом году будет на 30-40% меньше, чем в 2019 году.

При этом заграничный отдых для россиян может быть в разы дороже. В Турции и в Италии отдых на одного человека может стоить от 88 тысяч рублей. Ситуация с поездками в другие страны будет ясна в середине июля.

Ранее сообщалось, что эксперт из Московской области спрогнозировал спрос на экологический туризм в этом году. Россияне проведут это лето подальше от городов, в сельской местности на экофермах, уверен эксперт.