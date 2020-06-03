Киев заявил о незаконности задержания пьяного украинского военного в Крыму

Киев, 3 июня. Украинское военное руководство назвало задержание своего военнослужащего российскими пограничниками исчезновением и считает его незаконным. Об этом говорится в сообщении командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook.

По данным командования, военнослужащий исчез еще 30 мая с одного из объектов вблизи территории Крыма.

«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как РФ поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде», — отмечается в позиции украинской стороны.

В Киеве также считают фейковыми сообщения о том, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас украинские власти устанавливают все обстоятельства происшествия.

«Все детали и обстоятельства исчезновения военнослужащего будут выяснены правоохранительными органами при проведении следственных действий», — передает командование.

Ранее о задержании украинского военного в Крыму сообщила пресс-служба ФСБ. По информации ведомства, задержанный добровольно перешел границу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при нем было обнаружено вещество предположительно наркотического содержания, которое было отправлено на экспертизу. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ.