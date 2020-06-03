ВОЗ считает, что повторный всплеск коронавируса может быть разрушительным

Москва, 3 июня. Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной. Об этом рассказал руководитель Европейского регионального бюро Всемироной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Во время онлайн-брифинга он подчеркнул, что вторая волна пандемии не является неизбежной. Как уточнил Клюге, все больше государств снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19.

«Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — подчеркнул он.

По словам представителя ВОЗ, «сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года», так как по-прежнему ученые еще не изобрели вакцину для борьбы с коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что в последнее время в РФ наблюдается снижение индекса распространения коронавируса. Ханс Клюге тоже считает, что ситуация в России постепенно стабилизируется, снижается число новых выявленных случаев COVID-19.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки зафиксировали около 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Общее число достигло отметки в 432 тысячи.

Всего, по последним данным, в РФ зарегистрировано 432 277 случаев пневмонии нового типа. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 195 957 пациентов, скончались 5215 человек с COVID-19.