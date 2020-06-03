Китай поддержал новую стратегию России в области ядерного сдерживания

Пекин, 3 июня. Китай с пониманием и уважением относится к усилиям, предпринимаемым Россией для защиты национальных интересов в сфере безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По словам дипломата, Пекин обратил внимание на новую стратегию РФ в области ядерного сдерживания и поддержал ее. Он подчеркнул, что в настоящее время в сфере международной стратегической безопасности возрастают случаи применения политики односторонних действий и гегемонии.

Представитель МИД Китая констатировал, что глобальному стратегическому балансу сил и стабильности нанесен серьезный удар.

«Китайская сторона уважает и с пониманием относится к усилиям России по защите национальных интересов и безопасности», — заявил он.

Дипломат добавил, что Пекин готов сотрудничать со всеми сторонами для защиты стратегической стабильности, а также укрепления международного мира и безопасности.

Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В тексте документа подчеркивается, что страна рассматривает такое оружие исключительно как средство сдерживания, а его применение признается крайней мерой.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, утвержденные условия применения ядерного оружия Россией сигнализируют Западу о том, что Москва решила играть на опережение в этом вопросе.