Сирия, 3 июня. Взрыв заминированного автомобиля в Ракке убил двух боевиков «Демократических сил Сирии». В Хаме «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз спровоцировала столкновение с сирийской армией. В Алеппо арестована женщина, подозреваемая в пособничестве террористам «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: проводят работы по разминированию в Алеппо; в Хаме ведут ответный огонь по опорным пунктам боевиков.

«Сирийская национальная армия» (СНА): арестовала в Алеппо женщину, обвиняемую в связи с террористами «Исламского государства».

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля курдских боевиков в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции правительственных войск в Латакии и Хаме.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились двух боевиков при взрыве заминированного автомобиля в Ракке.

Провинция Латакия

Как сообщает агентство Aleppo AMC, истребители ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзной им «Исламской партии Туркестана»¹ и нанесли удары по предместья города Кбана, где расположены опорные пункты группировок, откуда боевики вели обстрел позиций армии и мирных поселений. Напомним, что обе организации отказались от соблюдения режима прекращения огня и совершают атаки из указанного района.

Провинция Алеппо

Агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщает, что до 16.00 в расположенных к западу от города Алеппо районах Аль-Инзарат и Кафр-Хамра сегодня будут работать инженерные подразделения сирийской армии. В указанных районах запланированы работы по поиску и ликвидации брошенного боевиками оружия и взрывоопасных предметов, оставленных после боевых действий. После того как саперы исследуют районы с металлоискателями, все СВУ и боеприпасы террористов будет уничтожены на военном полигоне.

В городе Аль-Баб возрастает напряжением между военной полицией «Сирийской национальной армии» и другими подконтрольными Турции группировками. Согласно данным источника в сети Twitter @NotWoofers, конфликт произошел после того, как полиция СНА задержала женщину, которую подозревают в связи с террористами «Исламского государства».

Провинция Ракка

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» прогремел очередной взрыв. Как передает портал Aleppo AMC, инцидент произошел в поселке Аль-Мазраа. Причиной послужила самодельная бомба, установленная в автомобиле боевиков, бомба детонировала когда она двигался по дороге. Взрыв убил двух боевиков на месте. Пока что ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы, однако силы безопасности SDF подозревают, что за этим стоят террористы «Исламского государства».

Провинция Хама

На административной границе между провинциями Идлиб и Хама сохраняется напряженная обстановка в связи с серией провокаций со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных сил. Как передает новостной портал Halab Today, столкновения с применением среднего и тяжелого вооружения отмечаются в районе поселения Рувейха. По неподтвержденным данным, на севере Хамы возобновили работу ВВС Сирии после того, как боевики обстреляли позиции армии. По данным агентство Baladi News, истребитель нанесли авиаудар по опорным пунктам группировки у деревни Зияра и в долине Аль-Габ.

1 Организация запрещена на территории РФ.