Ученые в США раскрыли данные о выживаемости коронавируса в жару

Вашингтон, 3 июня. Американские исследователи выяснили, как окружающая среда влияет на распространение коронавируса. По мнению специалистов, при жаркой погоде заболеваемость пойдет на спад.

Ученые оценили влияние на коронавирус температуры, влажности воздуха и ультрафиолета. Как пишет ScienceDaily, больше всего заболевших в США выявили при минусовой температуре.

Снижение заболеваемости зафиксировали при потеплении выше 11 градусов тепла. Однако жаркая погода не убивает вирус окончательно.

Исследователи считают, что при значениях более 25 градусов тепла распространение коронавируса не прекратится полностью. При этом ученые выяснили, что на коронавирус негативно влияет ультрафиолет.

По словам автора исследования Шива Сехра, в солнечные дни количество заболевших было значительно меньше, чем в пасмурную погоду. Он пообещал, что продолжит изучение влияния этого фактора на коронавирус.

В США коронавирус подтвердился более чем у 1,8 млн человек, из них выздоровели почти 646 тысяч человек, скончались более 1,8 тысяч человек. США является одной из стран с самым высоким показателем смертности пациентов с COVID-19.