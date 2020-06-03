Бальбек отреагировал на слова Климкина о конце «национальной идеи» об «освобождении» Крыма

Заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина по водной блокаде Крыма — яркий показатель ничтожности государственной идеологии Киева. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек.

Ранее Павел Климкин в эфире на телеканале ICTV заявил, что сам факт обсуждения киевскими политиками вопроса о возможности поставок воды в Крым является концом «национальной идеи» об «освобождении» Крымского полуострова.

«Только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить», — заявил Климкин в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV по поводу возможности смягчения водной блокады полуострова.

Водная блокада Крыма со стороны Украины показывает полную несостоятельность политики официального Киева, считает депутат Госдумы, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек.

«По моему глубокому убеждению, водная блокада — это показатель ничтожности государственной идеологии Украины, — отметил Бальбек. — Мечты заставить крымчан страдать от жажды у них не сбылись, хотя некоторые аграрные отрасли полуострова и понесли серьезные потери. В 1945 году наши войска в побежденном Берлине кормили население города, а экс-главный дипломат Украины льет слезы, что Крыму могут воду дать. Такое ощущение, что дипломатия официального Киева упала в пропасть, в которой не видно дна. Так что, когда украинские дипломаты говорят о гуманности и человеколюбии, то на примере Крыма мы видим, что эти речи несопоставимы с делами. Точнее, эти речи — кинжал за пазухой».

До 2014 года Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде за счет днепровской воды, подаваемой на полуостров через Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией киевские власти объявили водную блокаду полуострову, закрыв канал в одностороннем порядке. В настоящее время инфраструктура канала пришла в серьезное запустение, от чего серьезно пострадала украинская экономика.

При этом Крым не испытывает недостатка в питьевой воде, хотя некоторые отрасли сельского хозяйства, требующие обильного полива, значительно пострадали. Лето 2020 года предрекают засушливым, что может привести к усугублению проблемы.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовали почти 97% крымчан и почти 96% жителей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с Россией произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и бесповоротно.

Тем не менее Украина считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией, опираясь в своих крымских фантазиях на поддержку Запада.