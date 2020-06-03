Мисмари рассказал об очаге ИГ в Ливии, созданном Эрдоганом

Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), рассказал о возобновлении переговоров в формате «5+5», ходе боестолкновений, очаге ИГ1 на юге страны, корыстных целях США, агрессии Турции, взаимодействии с Россией. На эти вопросы Мисмари ответил утром 2 июня в ходе видеоконференции с египетскими журналистами.

Возобновление переговоров

Генерал-майор подтвердил приверженность Верховного командования к сотрудничеству с мировым сообществом, взаимодействию с другими странами по мирному урегулированию кризисной ситуации в Ливии.

«Сейчас мы приняли призыв ООН возобновить переговоры в формате «5+5», Верховное командование уже объявило свое согласие», — отметил он.

По словам спикера, политический диалог по Ливии не приводил к успеху, потому что в стране после февраля 2011 года закрепился ряд террористических организаций, в числе которых «Аль-Каида»1, ИГ и «Братья-мусульмане»1 (запрещены в РФ). Сейчас эти исламистские организации тесно сотрудничают с режимом так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Также он напомнил, что главным условием ЛНА по переговорам в формате «5+5» было прекращение турецкого вмешательства в дела страны.

«Ливийский кризис — это ливийская проблема и решаться она должна только между ливийцами», — подчеркивается в заявлении представителя ЛНА.

Сомнительные «консультации» Сарраджа

Мисмари обратил внимание на тот факт, что главарь ПНС Файез Саррадж на всех переговорах, в которых участвует, просит дать ему время, чтобы проконсультироваться.

«А с кем он консультируется? Он отправляется в Катар и Турцию, где встречается с верхушкой различных террористических группировок, с муфтием Гарьяни», — указывает представитель ЛНА, напоминая, что эти группировки ответственны за преступления в Ливии.

С террористами невозможно вести переговоры, а Саррадж стал марионеткой в их руках.

О ситуации на линии фронта

Силы фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают освободительную контртеррористическую кампанию, множество важных районов сейчас находятся под протекцией ЛНА. Ахмад Мисмари подчеркнул, что террористическим группировкам и сирийским наемникам, выступающим на стороне ПНС, был нанесен ощутимый урон. На востоке Мисураты периодически фиксируются обстрелы, прямые боестолкновения не наблюдаются.

О взаимодействии ЛНА и Палаты Представителей

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар и председатель Палаты Представителей Агила Салех имеют общую позицию по решению проблем страны, между ними нет разногласий. По словам Мисмари, пропаганда «Братьев-мусульман» распространяет дезинформацию об их разногласиях, «Аль-Джазира» также пытается убедить общественность в существовании противоречий между ними.

Схиратские соглашения и ливийский парламент

Аннулирование Схиратских соглашений никак не сказывается на работе ливийского парламента, поскольку он является государственным органом, сформированным из ливийского народа. В Конституции Ливии говорится, что его роспуск возможен только после проведения выборов.

О целях Турции

«Турция зашла в Ливию, чтобы контролировать ее богатства, нефть, газ, торговые морские пути в Средиземном море. Цель вторжения в Ливию не только в том, чтобы контролировать ее, Эрдоган стремится контролировать весь арабский регион, конкретно Северную Африку, и поэтому все арабы должны серьезно воспринять эту угрозу, которая исходит от Эрдогана», — подчеркнул генерал-майор.

США хотят присутствовать на Севера Африки

После цепочки вбросов американской стороны о «вмешательстве РФ», стало понятно, что Вашингтон намерен ввести свои силы в регион. AFRICOM объявил о размещении своих сил в Тунисе, как только встал вопрос о добыче природного газа в западной части Ливии. Мисмари заявил, что началось решающее сражение за ливийские богатства между иностранными силами и иностранными компаниями.

Очаг ИГ

Юг Ливии превратился в очаг ИГ, однако ЛНА прекрасно осведомлена об этом — силы Хафтара пресекают любые движения террористов, проводятся успешные антитеррористические компании.

«Почему это район такой важный для них? Потому что там точка сбора группировок из Мали, Нигера, юга Алжира и Чада», — пояснил спикер.

ЛНА 5 раз останавливала продвижение этих группировок вглубь страны, в день боевики теряют до 20 человек. Разведка также указывает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, восполняя потери, направил на юго-запад Ливии террористов ИГ. Джихадисты представляют опасность, именно поэтому ЛНА прикладывает максимальные усилия по их ликвидации и сдерживанию.

США молчали, пока Египет открыто заявил о позиции по Ливии

Вашингтон открещивался от проблем Ливии и никак не реагировал на ситуацию в стране, пока Эрдоган не заявил о намерении добывать нефть и газ на западе Ливии. Только после США начали что-то делать, но только в рамках собственных интересов. Они не поддерживают Сарраджа, а волнуются о своих планах в нефтегазовом секторе.

Египет, наоборот, на всех встречах настаивал, что ливийских кризис перерос в противостояние между ЛНА и террористами. Международное сообщество игнорирует эти утверждения. Каир помог в стабилизации Ливии, поспособствовав в организации заседаний между ливийскими и египетскими военными. Это решило большое количество проблем.

Турция увеличила объемы поставок вооружений

«На Берлинской конференции обсуждался вопрос о запрете поставок оружия в Ливию, Эрдоган там присутствовал, улыбался и фотографировался со всеми, и в то же время перевозил в Триполи крупные партии оружия», — напоминает генерал-майор.

Турецкий лидер обещал отказаться от интервенции на Севере Африки, однако сейчас видно, что Анкара поступила наоборот, увеличив объемы поставок вооружений. Сейчас боевикам ПНС доставляется современное вооружение американского производства, включая танки, РСЗО, беспилотники и военное оборудование.

О сирийских наемниках

Мисмари указывает, что на протяжении нескольких последних дней наблюдались непрерывные боестолкновения с группировками ПНС. Итогом стала ликвидация большого количества сирийских наемников и техники противника. Так, 31 мая силы ЛНА уничтожили 12 полевых командиров группировок из Аз-Завии. Он также напомнил о публикации видео с одним из наемников, который рассказал об обмане Эрдогана и его вербовщиков.

Также террористы ПНС лишились большого количество турецких БПЛА, ЛНА уничтожила более 12 складов с оружием.

О взаимодействии с Россией

«Что касается сирийско-турецко-российской координации позиций, то я ничего не могу сказать по этому поводу. Это нас никак не касается. Нас касается то, что наши отношения с Россией дружественные и уходят далеко в прошлое, начинаются с 1970 года, когда Ливийская армия стала оснащаться советским оружием, и когда наши военные обучались в России», — сказал генерал-майор.

Он также подчеркнул, что Россия не вторгалась в Ливию в 2011 году, не способствовала появлению «Братьев-мусульман» в стране. Именно поэтому отношения между странами очень давние с военной точки зрения, до 2011 года было заключено множество контрактов по вооружениям.

1 Организация запрещена на территории РФ.