Бизнес не будут штрафовать за нарушения требований Роспотребнадзора из-за карантина



Москва, 3 июня. Российский бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных для поэтапного выхода из карантина. Об этом журналистам заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Вместо штрафов предпринимателям еще раз разъяснят необходимость контроля за соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

В секретариате также напомнили, что если в той или иной организации, нарушающей требования, будет выявлен очаг заражения COVID-19, его закроют на карантин. Таким образом, ответственность за соблюдение установленных норм полностью лежит на собственниках и менеджменте компаний.