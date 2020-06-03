Асад продолжает мирное развитие Сирии, открывая туристические места

Власти Сирии возобновили работу предприятий туристической отрасли. Как правительство Башара Асада развивает туризм в последние годы, Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Юрий Самонкин.

Снятие ограничений

Туристические объекты в Сирии полностью возобновили свою работу после почти двухмесячного перерыва, связанного с борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. Теперь кафе, рестораны, торговые центры и другие объекты могут работать, но при условии соблюдения мер предосторожности. Об этом рассказал директор по качеству и мониторингу Министерства туризма САР Зияд Аль-Бальхи.

По словам представителя сирийского ведомства, правительством страны были разработаны и приняты определенные санитарные меры, которые должны позволить организациям работать без повышения риска распространения коронавирусной инфекции. В числе таких мер — установленный процент заполнения помещений на уровне 40% в ресторанах и 75% в гостиницах.

Как считает глава Туристической палаты Дамаска Мухаммад Мамлюк, возобновление работы бизнеса поможет восстановлению мирной жизни и развитию сирийской экономики. Мамлюк уверен, что предприятия смогут соблюдать все санитарные нормы.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, насколько сейчас оправдано открытие туристических заведений в Сирии.

Туризм в Сирии

Как заметил собеседник ФАН, сирийцы действуют в этом вопросе согласно всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас Дамаск близок к снятию ограничительных мер для сохранения экономики и ее развития. В особенной степени это касается туристической отрасли, которая достаточно актуальна для этой страны.

«Реальные приоритеты развития и работы нынешнего правительства Сирии во главе с Башаром Асадом связаны с восстановлением экономики страны. Да, военные действия в САР не прекратились и сохраняется террористическая угроза в ряде регионов, но власти уже обеспечивают нужную безопасность на большей части территории. Открытие туристических мест и заведений — хороший сигнал, что страна продолжает путь к мирному развитию. Текущие показатели заболеваемости коронавирусом в Сирии – одни из самых низких в мире. Поэтому и ограничительные меры должны соответствовать складывающейся ситуации. В Сирии сейчас все спокойно и видно, что правительство полностью справляется со своей задачей», — говорит Юрий Самонкин.

Эксперт обращает внимание, что президент Башар Асад уже дал команду властям на восстановление всех сфер экономики. И касается это не только сельского хозяйства, но и туризма. Ведь туризм — это один из приоритетов развития сирийской экономики. Власти уже оказывают достаточно сильную помощь предприятиям.