ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Москва, 3 июня. Снижение индекса распространения коронавируса наблюдается в России в последнее время, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

«Мы видим хорошее снижение, хотя медленное, индекса инфекции в РФ и в Москве, пока не на том уровне, на котором все ожидали, но оно появляется», — подчеркнула специалист на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.

Его директор Ханс Клюге тоже считает, что ситуация в России постепенно стабилизируется, снижается число новых выявленных случаев COVID-19.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки зафиксировали около 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Общее число достигло отметки в 432 тысячи.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше шести миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 380 тысяч человек.

Тем временем стало известно, что российские ученые работают над вакциной от коронавируса, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта.