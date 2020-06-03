Тюменская порнозвезда боится возвращения в родной город

Москва, 3 июня. Порноактриса Любовь Бушуева, работающая под псевдонимом Лора Тейлор, отказывается возвращаться в родной город Ишим Тюменской области из-за боязни реакции земляков на ее профессиональный выбор.

По словам звезды порноиндустрии, жители Ишима страдают сексуальными предрассудками.

«Я уехала оттуда в 17 лет и возвращаться туда не собираюсь, как и в Красноуральск, где я тоже пожила некоторое время после Ишима. И там, и там люди в сексуальном плане очень замкнутые. И за мою профессию меня там просто закидают камнями», — рассказала Бушуева в интервью Ura.ru.

Знаменитость пояснила, что на родину ее совсем не тянет, а родственники сами приезжают к ней в Москву.

Из Красноуральска, расположенного в Свердловской области, Тейлор переехала в Екатеринбург, где работала библиотекарем и массажисткой. После этого она отправилась в Москву, чтобы начать карьеру в порнокинематографе.

Ранее Лора Тейлор сообщила о своем желании усыновить ребенка. Рожать детей знаменитость не спешит, поскольку не может найти достойного спутника жизни, поэтому ей пришлась по душе забрать из приюта девочку. Планы порноактрисы вызвали неоднозначную реакцию ее поклонников, многие высказали сомнения, что Бушуева сможет чему-то научить ребенка, передает телеканал «360».