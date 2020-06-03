Коронавирус 3 июня в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В России третий день снижается суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией, Китай опроверг информацию о сокрытии данных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в начале эпидемии. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 3 июня

— Всего зараженных 6 269 891 (+119 274 за сутки) — Скончались 384 158 (+4960 за сутки) человек — Выздоровевших 3 066 090 (+158 343 за сутки) человек

Данные по России на утро 3 июня

На 3 июня 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 432 277 (+8536), выздоровело 195 957 (+8972), умерло 5215 (+178). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+1842), Московская область (+736) и Санкт-Петербург (+380).

Данные по Украине на 3 июня

По информации министерства здравоохранения страны, официально на Украине на утро 3 июня было зафиксировано 24 823 (+483 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 735 человек (+8 за сутки), всего выздоровело 10 440 (+362 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3442 случая), Киев (3133 случая) и Ровенская область (1873 случая).

Снижение третий день подряд

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России идет на снижение уже третий день подряд, составляет 2%. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 432 277 случаев (плюс 2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в тексте сообщения.

Суточный прирост на прошлой неделе составил 2,3%. Но уже 1 июня он снижался до 2,2%, а 2 июня — до 2,1%.

Китай опровергает

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг информацию, согласно которой Пекин скрывал от ВОЗ данные о новом типе коронавируса в начале эпидемии.

Ранее Associated Press, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что ВОЗ в самом начале эпидемии COVID-19 столкнулась с трудностями получения информации о коронавирусе от КНР.