Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

Москва, 3 июня. Создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли объявили в международный розыск, его обвиняют в мошенничестве, сообщили в Хорошевском суде Москвы.

Столичный суд 5 июня рассмотрит вопрос о заочном аресте Лиллевяли. Заседание должно было состояться накануне, но следователи попросили дать время на предоставление дополнительных материалов.

В 1995 году бизнесмен основал ЗАО «Ликомп холдинг», который развивал алкогольную марку «Довгань». В 2013 году он создал инвесткомпанию Financial Group, а также «Анкор инвест» и «Столичную финансовую группу».

В отношении менеджеров аффилированных с Лиллевяли компаний было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 150 миллионов долларов. Организатором преступления следственные органы считали Лиллевяли.

Как пишут СМИ, бизнесмен какое-то время находился на Кипре. Сейчас его местонахождение неизвестно. Лиллевяли женат и имеет троих детей.