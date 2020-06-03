Минобороны испытывает вакцину от COVID-19 на добровольцах. ФАН-ТВ

Министерство обороны России планирует испытать вакцину от коронавируса на добровольцах. Первая группа 3 июня прибыла в специальное медицинское учреждение, 48-ой Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России. Военнослужащие уже начали подготовку к проведению эксперимента.

«Очень важным перед началом исследования является недопущение заражения добровольцев и медицинского персонала, который будет вместе с ними находиться, новой коронавирусной инфекцией. Поэтому добровольцы и медицинский персонал будут в течение 14 дней находиться в изоляции, где мы обеспечим тестирование их на отсутствие новой коронавирусной инфекции», — пояснил начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Евгений Крюков.

Для испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих, среди них пять женщин, 10 медицинских работников, в том числе трое врачей. Препарат уже проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.

Отметим, ранее на базе 48 ЦНИИ МО РФ уже были изучены и успешно испытаны генно-инженерные вакцины против геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальная гриппозная вакцина.