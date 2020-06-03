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ФАН-ТВ

Минобороны испытывает вакцину от COVID-19 на добровольцах. ФАН-ТВ

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Министерство обороны России планирует испытать вакцину от коронавируса на добровольцах. Первая группа 3 июня прибыла в специальное медицинское учреждение, 48-ой Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России. Военнослужащие уже начали подготовку к проведению эксперимента.

Минобороны испытывает вакцину от COVID-19 на добровольцах. ФАН-ТВ

«Очень важным перед началом исследования является недопущение заражения добровольцев и медицинского персонала, который будет вместе с ними находиться, новой коронавирусной инфекцией. Поэтому добровольцы и медицинский персонал будут в течение 14 дней находиться в изоляции, где мы обеспечим тестирование их на отсутствие новой коронавирусной инфекции»,  пояснил начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Евгений Крюков.

Для испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих, среди них пять женщин, 10 медицинских работников, в том числе трое врачей. Препарат уже проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.

Минобороны испытывает вакцину от COVID-19 на добровольцах. ФАН-ТВ

Отметим, ранее на базе 48 ЦНИИ МО РФ уже были изучены и успешно испытаны генно-инженерные вакцины против геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальная гриппозная вакцина.

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