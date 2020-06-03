Муж Гагариной начал «войну» против ее коллег и друзей

Москва, 3 июня. Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков после слухов о разводе решил начать «войну» против коллег и друзей своей жены.

Мужчина опубликовал в Instagram провокационный пост, в котором оправдался за свое творчество, а затем и вовсе назвал российскую эстраду «убогой». Как отметили интернет-пользователи, Исхакова не смутило, что его супруга — одна из представительниц этого самого шоу-бизнеса.

«Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет, хуже не станет. Ждите меня на следующем «Голосе»… Или через один», — написал фотограф.

Некоторые комментаторы под его постом решили, что муж Гагариной решил таким нехитрым способом вызвать к себе жалость и «распиариться» на теме развода. Другие сочли, что Исхаков захотел «задеть» супругу и ее коллег по сцене.

«Например, Полина же в эстраде, да…» — написала lere_088.

«Но Полина не убогая», — добавила saranchina75.

Отметим, что это далеко не первое стихотворение супруга Гагариной. Особый ажиотаж вызвало творение фотографа с упоминанием крыс, «идущих на запах». Блогер Лена Миро решила, что автор имел в виду общий круг знакомых «развалившейся семьи», который «презрительно отвернулся» от Исхакова.