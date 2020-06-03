Седокова со слезами на глазах рассказала об изменах бывшего мужа

Киев, 3 июня. Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова не смогла сдержать слез, рассказывая об изменах своего экс-супруга, футболиста Валентина Белькевича. О подробностях личной жизни певица впервые поведала в своей книге «Я сильная, я справлюсь».

«Я помню, как искала его, будучи беременной. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с пузом захожу, а на нем женщина какая-то сидит, трется об него», — поделилась Седокова.

Тогда, несмотря на унижение, Анна просто увела его домой. Через четыре месяца после родов артистка поняла, что больше не хочет терпеть такое отношение. При этом ее мать запрещала ей бросать Белькевича, пугая тем, что она станет «никому не нужной женщиной — старой и с ребенком на руках».

Анна послушала мать и продолжала жить в браке с Белькевичем, но спустя два года все-таки решилась на развод. Решиться на этот шаг ей помогла дочь.

«Я лежала у Али в комнате, плакала, и она меня позвала. Я до сих пор помню это «мама» посреди ночи», — рассказала она.

Тогда Седокова поняла, что она не старая и она нужна как минимум своему ребенку, поэтому настало время что-то менять в своей жизнь. Анна ушла от Билькевича. После этого ее партнерами были предприниматель Максим Чернявским, танцор Сергей Гуман и бизнесмен Артем Комаров, пишут «Дни.ру».

Сейчас певица состоит в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. При этом у нее есть трое детей, собственное шоу. Она также запустила собственную линейку одежды. С матерью она перестала общаться.