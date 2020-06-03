Актриса Ольга Кабо рассказала, почему стала реже сниматься в кино

Известная советская и российская актриса Ольга Кабо призналась, что в последние годы снимается в кино редко, отдавая больше времени и сил театральной сцене.

Заслуженная артистка РФ в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала о своей работе в театре и кино. Начался наш разговор с телесериала «Журавль в небе», который сейчас показывает Первый канал. В нем Кабо сыграла одну из главных ролей — Риммы Спасской.

«Пробы и съемки прошли на одном дыхании»

— Ольга, расскажите, как вы попали в этот проект? Проходили ли пробы?

— Несколько лет назад я уже снималась в проекте студии «Гамма Продакшн». Это был сериал «Дом у большой реки», в котором главную роль сыграл Александр Балуев. Также я давно знакома с Татьяной Огородниковой (одним из продюсеров. — Прим. ФАН).

Тем не менее, в «Журавля» меня пригласили на пробы на общих основаниях. Дали несколько совершенно разных по настроению, с разными партнерами и из разных времен, сцен, — ведь в течение всего фильма проходит много лет (события разворачиваются с 1961 по 1983 годы. — Прим. ФАН).

Как сейчас помню, я приехала на пробы со своим гардеробом, с реквизитом и с париками — уж очень мне хотелось, чтобы моя героиня была разная, даже на кинопробах. И я, наверное, поразила этим режиссера Сергея Комарова. Мы с ним как-то сразу почувствовали, что являемся единомышленниками, родственными душами, поэтому пробы, которых я очень боюсь...

— Серьезно, вы боитесь этого процесса?!

— Да, у меня еще с советских времен не то, чтобы страх, но какое-то волнение перед пробами всегда присутствует. Но если раньше кинопробы тщательно готовились — с репетициями, костюмами, даже приблизительной декорацией, то сейчас вошли «в моду» самопробы, записанные на телефон.

Так вот, в «Журавле…» были как раз такие пробы, что я люблю. Мы тщательно все обсудили с режиссером, и пробы прошли, как говорится, на одном дыхании. Уже через какое-то время мне позвонил агент и сказал, что я утверждена на роль Риммы.

— Как потом проходили съемки? Какими были отношения в коллективе?

— Знаете, съемки тоже прошли, словно на одном дыхании. Мне очень повезло с партнерами. Причем если с Борисом Невзоровым мы несколько раз уже играли в разных фильмах мужа и жену, то с Сергеем Пускепалисом на съемочной площадке я встретилась впервые. Это была очень интересная встреча. Сергей — грандиозный артист, замечательный партнер, очень открытый и теплый человек. Поэтому, что касается «моих взрослых мужчин», было сплошное удовольствие творить в кадре.

И молодежь в картине прекрасная! Главную героиню Асю сыграла Мария Луговая. Мы делили с ней один актерский вагончик, помню, она приезжала на съемки со своим пуделем. Маша серьезно готовилась к роли, она хорошая артистка. Кстати, в этом фильме я впервые стала бабушкой! Имею в виду — кинобабушкой, и зрители встретятся с моим маленьким «внучком». Кстати, его сыграл сын артиста Михаила Гаврилова, исполнявшего в сериале роль главного героя Юрия Громова.

«Моя мама с удовольствием смотрит сериал»

— Были сложные моменты во время съемочного процесса?

— Все было очень творчески и комфортно. Режиссер и оператор — Сергей Комаров и Сергей Комаров-младший — отец и сын. Крайне важно, когда режиссер слышит оператора и наоборот. У нас не возникало технических пауз, все было быстро и профессионально.

Единственное, в павильоне, в котором мы снимали нашу квартиру, все время присутствовала собака. Такая большая и лохматая (сенбернар. — Прим. ФАН), и эти «артистки» постоянно менялись, долго искали собаку хорошо надрессированную, чтобы не терять драгоценное время. Но это было проблемой, и приходилось делать лишние дубли — собака не сразу выполняла свои актерские обязательства. Мы по этому поводу и смеялись, и нервничали, и раздражались, потому что актерский дубль был хорошим, а вот собака то вовремя не подошла, то вообще заснула и не вышла.

Если говорить о том, хотела бы я вернуться в эту группу, в эту компанию, ответ: «Да»! Я с удовольствием подписалась бы на новый совместный проект, чтобы работать вместе.

— Ваши родные и близкие смотрят этот телесериал?

— Мне кажется, перипетии любви, историческая правда, исторические персонажи, прообразами которых были наши герои, — интересный контент для любого зрителя. Но, конечно, в первую очередь, — для представителей старшего поколения, которые помнят те времена. Допустим, моя мама с удовольствием смотрит сериал и говорит: «Представляешь, я могла бы быть этой героиней, потому что в то время, когда Юрий Гагарин полетел в космос, училась в 9-м классе». Так что, эпоха передана в картине очень аккуратно и с любовью.

— Сериал снимался еще в 2018 году, а премьера случилась только сейчас. Как думаете, почему он так долго шел к зрителям?

— Не знаю, для меня это тоже вопрос, потому что уже было столько соответствующих дат, к которым можно было бы приурочить премьеру. И Дни космонавтики, и годовщина первого в истории полета авиалайнера Ту-144 (31 декабря 1968 года. — Прим. ФАН), над проектом которого как раз и трудятся герои.

— А есть же еще и День Воздушного флота России!

— Да-да. Но это уже секреты планирования эфирной сетки Первого канала (улыбается). У меня есть еще один сериал режиссера Олега Сафаралиева для этого же телеканала, который назывался «Вдовы», а потом его переименовали в «Женщины и прочие неприятности». Это история четырех женщин. Он был бы очень актуален в женские и семейные праздники.

Однако прошло уже больше десяти лет с начала съемок, а проект до сих пор не вышел, поэтому я жду еще одну премьеру (смеется). Мы тут как-то с Эвелиной Бледанс, которая сыграла там одну из главных ролей, смеялись: «Это уже будет такой ретро-сериал». Потому что все гаджеты сильно поменялись: те мобильные телефоны, компьютеры, да и машины, на которых мы ездили во время съемок, уже потеряли свою актуальность — время-то идет вперед.

— Но, с другой стороны, будет очень интересно поглядеть на то, что снимали десять лет назад. И посмотреть на себя тогдашнюю.

— Наверное…

Кстати, может быть, и хорошо, что «Журавль в небе» вышел именно сейчас, когда люди еще сидят дома и у них есть время посмотреть фильмы. А наш сериал добрый — без агрессии, без «стрелялок», без современных выражений. Такое погружение в эпоху, когда Советский Союз был впереди всего мира. Первый космонавт, первые заслуги, первые победы. Это было такое время, когда наша страна действительно была на пике прогресса. И люди действительно гордились, что жили в СССР и трудились во благо страны.

«Очень много времени уделяю театру»

— Теперь хочу спросить конкретно о вас. Раньше, в нулевые, у вас было по два-три проекта ежегодно, а то и пять. Но в последнее время вы стали куда реже сниматься. Сценарии не устраивают или времени стало меньше на кино?

— Вы знаете, бывает по-разному. Иногда предлагают то, в чем нет желания принимать участие и на что не хочется тратить свое время. Иногда не утверждают [на роль]. Но вообще количества ролей в этом моем сегодняшнем возрастном промежутке гораздо меньше. Чаще акцент делается на молодых персонажей, молодых героев и героинь. Молодежь трудится, не покладая рук. Сейчас ее время. И, в общем-то, это нормально, потому что когда-то и я тоже работала в таком активном ритме.

Недавно прошла премьера сериала режиссера Кати Двигубской «Сильная слабая женщина». В нем у меня нестандартная роль — отрицательной героини, прокурора из советского времени, железной леди, властной и безапелляционной, которая в итоге остается в одиночестве и раскаивается во всех своих совершенных нелицеприятных деяниях...

Ну, и потом, очень много времени я уделяю, конечно, театру (Ольга много лет служит в Театре им. Моссовета. — Прим. ФАН) и своим литературным проектам. Есть много гастролей. Не считая нынешнего периода. Так что жизнь-то у меня кипит. А кино, к сожалению, не так много.

— Тем не менее, есть у вас на данный момент какие-то планы в кинематографе? После того, как закончится пандемия коронавирусной инфекции.

— Планы есть, но не буду пока ничего говорить, потому что сейчас, как мне кажется, многие проекты заморозятся — с финансами будет не все благополучно. Не хочу загадывать наперед. Посмотрим. А вообще, у меня полностью были расписаны весна и лето — поездки, гастроли, фестивали... Но они по понятным причинам все остановились или перенеслись на осень. И пока, увы, без конкретных дат…

— Напоследок хочу спросить вас вот о чем. Что думаете о периодических жалобах звезд российского шоу-бизнеса? Дескать, им очень тяжело приходится в период пандемии. Даже, говорят, пенсионерам легче, так как тем платят пособия. Но тяжело же не только им, но и всем...

— Я не звезда шоу-бизнеса, да и до пенсии мне еще далеко (смеется). Конечно, пандемия нанесла ощутимый удар и по кошельку, и по семейному бюджету. Во всех сферах! Так что, как только «границы» откроются, я с новыми силами, отдохнувшая, воодушевленная и соскучившаяся по работе, снова ринусь в бой покорять съемочные площадки, театральные подмостки и творческие Эвересты!

Телесериал «Журавль в небе» рассказывает о нелегкой, но одновременно головокружительной, судьбе летчика-испытателя Аси Солнцевой — на историческом фоне создания «самолета будущего»: первого на планете сверхзвукового пассажирского лайнера.

Любовь к мужчине всей ее жизни — пилоту Юрию Громову — ведет героиню через немыслимые преграды к воплощению главной мечты: их совместному полету на чудо-«журавле», Ту-144.

Ольга Кабо также рассказала, как проводит время во время самоизоляции, над чем сейчас работает и что планирует сделать первым делом по окончании пандемии COVID-19.