Политолог Светов усомнился в способности США справиться с протестами обычными методами

Москва, 3 июня. Власти США направили 1,6 военнослужащих в район Вашингтона для подавления беспорядков, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса. Белый дом уже не может справиться с ситуацией привычными методами, считает политолог Юрий Светов.

По его словам, американское общество сейчас расколото, в том числе и по расовому признаку. Об этом говорит то, что протесты из-за гибели Флойда быстро переросли в массовые беспорядки.

«А ведь в американской армии много военнослужащих-афроамериканцев. Как они себя поведут? Будут ли выполнять приказы командования? По сообщениям СМИ, полицейские отказывались выполнять эти поручения. Во всяком случае, власти США сейчас демонстрирует всему миру, что справиться с протестами обычными методами они не могут», — заявил Светов в эфире радио Sputnik.

С другой стороны, как предполагает эксперт, часть граждан США поддержит решение властей привлечь армию к усмирению протестующих.