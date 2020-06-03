Минюст РФ отреагировал на требования Украины вернуть активы в Крыму

Москва, 3 июня. Требования украинских государственных компаний и олигархов вернуть имущество в Крыму противоречат соглашению Москвы и Киева от 1998 года и не могут рассматриваться в международных судах. Об этом заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замглавы Минюста Михаил Гальперин.

Он объяснил, что украинские компании пытаются «приватизировать» материальные ресурсы, которые были сформированы в советский период. А соглашение от 1998 года, на которое ссылаются истцы, и вовсе не охватывает активы того времени.

«В соответствии с соглашением, чтобы инвестиции защищались, они должны быть сделаны компанией одной страны на территории другой страны», — отреагировал Гальперин.

Замминистра юстиции подчеркнул, что пока Украина не признает российский статус Крыма, любые инвестиции не могут считаться в республике иностранными и подлежать международной защите на основе соглашения.

Гальперин уточнил, что сейчас в судах и арбитражах во Франции и Нидерландах рассматривают 12 дел. Украинские олигархи и государственные компании требуют от России 12 миллиардов долларов США за имущество в Крыму.

Полуостров еще в 2014 году воссоединился с Россией в результате народного референдума, который провели в соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Подавляющее большинство местных жителей высказалось за вхождение региона в состав России.

Власти Украины спустя годы так и не смогли принять волеизъявление крымчан. Киев активно призывает западные страны поддержать его позицию.