Депутаты Верховной рады признали, что МВД Украины превратилось в мафиозную группировку

На этой неделе Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке главы МВД Арсена Авакова, который занимает этот пост с февраля 2014-го. За это время сменилось пять правительств Украины, но Аваков упорно сохранял свое кресло. По мнению киевских политологов, его возможная отставка может серьезно изменить внутриполитическую ситуацию в стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Сначала украинская оппозиция, а затем и представители правящей «Слуги народа» потребовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, обвинив его в провале реформы правоохранительных органов. Главе МВД ставят в вину как отсутствие прогресса в расследовании резонансных дел, так и целый ряд преступлений, совершенных его подчиненными. Еще одно обвинение — выход криминала во многих регионах страны из-под контроля силовиков.

Формальным поводом для требований «убрать Авакова» стали несколько громких инцидентов, всколыхнувших Украину в конце мая. Первым из них стала странная гибель депутата Рады, имевшего «нехорошее» прошлое. 23 мая в Киеве был найден с простреленной головой член депутатской группы «Доверие» Валерий Давыденко. Первичное следствие установило, что Давиденко убили.

Затем, в ночь с 23 на 24 мая, произошли пытки и изнасилование женщины в полицейском участке городка Кагарлык в Киевской области. Судя по данным следственной проверки, преступление было совершено двумя полицейскими. Обоих уже взяли под стражу, а всех их коллег по отделению уволили из органов.

Наконец, 29 мая Украину всколыхнули новости из другого пригорода Киева — города Бровары. Там две группы вооруженных людей (общей численностью около 70 человек) ранним утром устроили перестрелку из боевого оружия прямо в жилом районе. По данным полиции, таким образом легальные и нелегальные автоперевозчики воевали за раздел сфер влияния на прибыльном пригородном маршруте. В итоге более 20 человек были задержаны полицией. Со стороны все это выглядело как полный беспредел, царящий в стране.

Все это переполнило чашу терпения многих представителей украинского общества. Известный украинский криминалист Анна Маляр прямо заявила, что события в Броварах — «необычное преступление».

«Такая массовая перестрелка на глазах у граждан возможна только в стране, где коррупция дотла разъела госструктуры и ситуация вышла на уровень угрозы национальной безопасности, — заявила она. — Кроме того, это преступление — четкий симптом провальных реформ правоохранительной и судебной систем Украины, которые призваны законным путем разрешать подобные конфликты».

В конце «выгнать Авакова» потребовала оппозиционная фракция «Голос». А 2 июня в ходе заседания Верховной рады депутат от правящей «Слуги народа» Евгений Шевченко прямо с трибуны призвал коллег отправить в отставку главу МВД. Он сообщил, что почти все «слуги» недовольны его работой. Депутаты Верховной рады признали, что МВД Украины превратилось в мафиозную группировку.

«Я хочу спросить коллег по «Слуге народа» — в этом зале есть сильные люди, как говорят в народе, «с яйцами»? Или мы будем и дальше смотреть, как Аваков продолжает разрушать нашу страну? Беспорядок и бандитизм на Украине уже перешли все «красные линии». Я официально заявляю всей стране, всем гражданам — во фракции «Слуга народа» практически все депутаты не удовлетворены работой главы МВД, — заявил Шевченко. — Может быть, при режиме Порошенко Аваков и был эффективным министром, но сейчас ситуация в стране сильно изменилась».

Как сообщил политолог и публицист Леонид Швец, «сегодня Аваков стал самым токсичным элементом в украинской системе власти».

«Сейчас, конечно, не 1990-е в том смысле, в котором президент говорил о «печальной странице нашей истории». Но сейчас мы все — на другой печальной странице. Идет седьмой год войны, и, оказывается, вообще не проблема завезти на окраину столицы, в Бровары, полсотни вооруженных людей и дать им вволю порезвиться с оружием. Напоминает это не столько 1990-е, сколько 2014-й», — заявил аналитик.

На этом фоне смешно звучат разговоры об эффективности полиции, считает Швец, и о ее «неосведомленности» в ситуации с автоперевозками.

«О «войнах перевозчиков» в Киеве известно всем, кто хоть иногда заглядывает в криминальные сводки. Навскидку: 15 июня 2019-го в Вышгородском районе Киева ночью сгорели сразу десять автобусов «Богдан». 15 августа 2019-го на конечной станции маршрутки в Броварах, у метро «Лесная», в салон минивэна бросили «коктейль Молотова». Чуть раньше, в том же августе, один автобус сгорел. Понятно, что на деле случаев «разборок» перевозчиков в Киеве намного больше. Но за это никто так и не ответил — ни на уровне исполнителей, ни тем более заказчиков», — констатировал публицист.

Арсену Авакову так часто приходится показывать свою «принципиальность и эффективность, реагируя на грехи своих подчиненных», что напрашивается мысль — нужно дать этому «труженику», наконец, отдохнуть, указывает публицист.

«Изменит ли его отставка ситуацию в МВД? Нет, конечно. Зато она напомнит гражданам и чиновникам, что руководитель проваленного направления должен уйти — это правило работает всегда, — считает Швец. — Никто так ярко не свидетельствует о слабости президента Зеленского, как персона министра Авакова в правительстве. Более «токсичного» элемента, чем он, в системе власти сейчас, пожалуй, нет. И Зеленский это прекрасно видит и ощущает. Но что еще должно сгореть, сколько нужно украсть и кого угробить следует полиции, чтобы ему указали на выход?»

Политолог Алексей Якубин напоминает — свой кредит доверия со стороны президента Зеленского Аваков заработал еще в ходе президентских выборов-2019. Но после трех резонансных дел в мае, особенно после перестрелки в Броварах, доверие Зеленского к министру стало заканчиваться.

«Глава МВД сыграл свою роль во время выборов президента — он не дал Порошенко монополизировать админресурс. Тогда Аваков дал возможность предвыборной кампании пройти так, как она должна была пройти, уравняв шансы кандидатов, — сказал эксперт. — В итоге после выборов Аваков получил в лице Порошенко злейшего врага, но Зеленский оценил его заслугу в своей победе. После этого глава МВД долгое время жил за счет кредита доверия президента, но сейчас, после трех резонансных дел, стало ясно, что этот кредит доверия почти исчерпан. При этом сам Аваков ранее пытался показать свою незаменимость на примере работы с радикалами. Тем самым давая понять Зеленскому — пока он остается министром, «Нацкорпус» и другие группировки не будут открыто выступать против президента».

Якубин подчеркнул — акции протеста и митинги с участием радикалов Аваков пытался использовать для того, чтобы показать Зеленскому свою эффективность. Но в последнее время националисты все равно устроили главе государства настоящую травлю.

«При этом Зеленский не раз давал понять, как много для него значит собственный рейтинг в глазах украинцев. А из-за недавних резонансных дел получается, что президенту приходится «инвестировать в Авакова» изрядную часть своего личного рейтинга. Так что на этот раз у главы МВД не выйдет сделать вид, будто бы ничего страшного не случилось. На встрече 29 мая Зеленский уже дал понять Авакову, что ему не удастся избежать «оргвыводов» в свой адрес. И если он не сможет снизить количество резонансных инцидентов, раздражающих общество, дни его дальнейшего пребывания на своем посту будут сочтены», — считает Якубин.

«На мой взгляд, «оргвыводов» из создавшейся ситуации для МВД не может быть никаких по определению, — считает политтехнолог и блогер Михаил Чаплыга. — Потому что «Украины без Авакова не существует», даже если все Бровары перестреляют друг друга. Владимир Зеленский боится признаться в том, что он, по сути, никто и ни на что не влияет. И самое печальное — скорее всего, такие случаи, как в Броварах, будут вскоре происходить по всей Украине. В том же Кагарлыке местные жители четко рассказали, что первое, чем занялась полиция при Авакове, — это «крышеванием» пилорам, общепита и прочих денежных объектов. То есть украинское МВД превратилось в криминальную мафиозную группировку, которая взяла всю Украину под свою «крышу». Она шантажирует страну тем, что «либо страна под «крышей» МВД, либо страны вообще не будет».

Впрочем, как указывают аналитики, решающим фактором в судьбе Арсена Авакова станет вовсе не консенсус по поводу его отставки в украинском политикуме или в Верховной раде. И даже не личное мнение президента Владимира Зеленского по этому поводу. Ключевое слово, как и во многих моментах на Украине, принадлежит американским кураторам Авакова, к которым он периодически летает в Вашингтон. И в офисе президента и в Верховной раде прекрасно знают, что Аваков — это «человек Госдепа».

Поэтому сегодня весь вопрос в том, сочтут ли в Белом доме логичной отставку нынешнего главы МВД по сумме накопленных им «грехов». И найдут ли на его место столь же лояльного Соединенным Штатам человека. Только в этом случае Авакова могут убрать с поста. В противном случае — даже после Бровар и Кагарлыка все останется в МВД Украины так, как есть. И никто из власти там даже не пикнет.