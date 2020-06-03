Шерин пояснил, на каких условиях можно ограничить выезд из России IT-специалистов

Ведущие представители отечественной IT-индустрии предупредили премьера Михаила Мишустина о риске массового оттока программистов из России. Это произойдет, если отрасль не будет включена в список пострадавших от пандемии, вызванной коронавирусом. С таким письмом в правительство обратились глава ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Согласно письму, если отрасль не получит государственную поддержку, ее ждут массовые сокращения и задержки зарплат, что приведет к тому, что в ближайшие два года Россию покинут до 15 тысяч IT-специалистов, сообщает РБК.

Федеральное агентство новостей обратилось к первому зампреду комитета Госдумы по обороне Александру Шерину с вопросом: учитывая стратегическое значение IT-отрасли, не пора ли рассмотреть вопрос об отграничении выезда ее сотрудников за рубеж.

Это возможно только при определенных условиях, отметил Шерин.

«Думаю, мы должны сначала сделать все возможное, чтобы IT-специалисты в России получали достойную заработную плату, — говорит политик. — Когда мы увидим, что у нашего специалиста зарплата такая же, как за рубежом, только в этом случае можно предлагать, чтобы люди накладывали на себя какие-то ограничения, подчеркиваю, добровольные, подписывая соответствующий контракт. В этом контракте будут прописаны их премии, бонусы и так далее. И в соответствии с этим контрактом человек берет на себя обязательство не покидать Россию или не посещать какие-то страны. Только так».

Вводить законодательный запрет кому-либо покидать страну нельзя, считает парламентарий.

«Сегодня само слово «запретить» — это как здание, наполненное взрывчатым газом, — предостерегает Шерин. — IT-специалисты — это богом одаренные, поцелованные в темечко люди, это наш золотой генофонд, наши мозги».

Сохранить эти мозги в неволе невозможно, считает Шерин.

«Личность должна творить в свободном состоянии, творческий человек не должен испытывать внешнее давление. Все должно быть только добровольно: все необходимые компенсации в обмен на обязательство не покидать Россию. Почему это важно? — За нашими IT-специалистами охотятся американские спецслужбы. В США против наших специалистов под надуманными предлогами возбуждают уголовные дела, их задерживают в различных странах, а потом депортируют в США. А в Америке нашим людям, полагаю, делают какие-то предложения, от которых они не могут отказываться», — предупреждает политик.

Таких ситуаций необходимо максимально избегать, но отказ от выезда за рубеж для наших IT-специалистов должен быть только добровольным, считает Александр Шерин.

В письме о поддержке IT-индустрии Наталья Касперская и Валентин Макаров просят признать отрасль пострадавшей от пандемии COVID-19, что будет означать возможность получения государственных мер поддержки, а также другие преференции.