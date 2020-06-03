В Чувашии откроют производство тракторов по мировым стандартам

Чебоксары, 3 июня. Новое производство тракторов планируют запустить в Чувашии в текущем году. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал врио главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Сейчас республика работает над пятью специальными инвестиционными контрактами, сообщил Николаев.

«Наиболее проработанный контракт, (возможно в этом году мы выйдем уже на его подписание) — это создание на площадях Чебоксарского тракторного завода производства тракторов малой и средней мощности, которые нужны России», — отметил Николаев.

По его словам, в будущем производстве заложены высочайшие стандарты, которые позволят российской сельскохозяйственной технике успешно конкурировать с мировыми аналогами и претендовать на зарубежные рынки.

Помимо этого руководство Чувашии планирует развивать и сельское хозяйство.

«Мы подписали соглашение с АО «Росагролизинг», что будем реализовывать очень крупный инвестиционный проект по принципу «лизинг под ключ». Предприятие будет работать на поставку сельхозпродукции за пределы Чувашской Республики. Конечная цель — выход на международный экспорт», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее врио главы Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что, возможно, иск бывшего руководителя Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину является фейком. Сейчас руководство республики занимается детальным и глубинным анализом программ, которые действовали и действуют в Чувашии.

Бывший руководитель Чувашии Михаил Игнатьев обратился в Верховный суд РФ. Игнатьев намерен оспорить указ Владимира Путина о досрочном прекращении своих полномочий.