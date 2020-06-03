Ананских объяснил Варшаве, почему «Газпром» не должен отчитываться перед ней по «СП—2»

«Газпром» не должен отчитываться перед Польшей о строительстве газопровода «Северный поток — 2», поскольку Варшава не имеет никакого отношения к проекту. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Игорь Ананских, отметив, что польской стороне следует перестать заниматься «напрасным трудом».

Так собеседник ФАН прокомментировал возбуждение дела в отношении «Газпрома» польским антимонопольным регулятором UOKiK. Российской компании грозит штраф в размере до €50 млн за отказ предоставить материалы для расследования по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2». Польский антимонопольный орган потребовал у «Газпрома» данные по контрактам, заключенным его «дочкой» с другими компаниями, финансирующими проект.

«Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на возложенную обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила такую информацию», — уточняется в пресс-релизе регулятора.

Как отметил председатель UOKiK Томаш Хрустны, российская компания уже неоднократно отказывалась предоставлять необходимые для расследования документы.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских напомнил, что Польша не имеет никакого отношения к строительству газопровода. Действия Варшавы — это примерно то же самое, как если бы «Мадагаскар подал иск против «Газпрома».

«Трубопровод не проходит по территориальным водам Польши. Разрешение на укладку труб в месте, где идет строительство, не нужно, поскольку это нейтральные воды. Понятно, что в данной ситуации польская сторона при всем своем желании хочет войти в этот процесс, но для этого у нее нет никаких оснований. Если Польша не является участницей строительства «Северного потока — 2» и на ее территорию никак не заходит газопровод, то «Газпром» не должен отчитываться перед польским ФАС о том, что проходит в трубе, которая никакого отношения к стране не имеет. Поэтому это, скорее всего, пустые поводы для того, чтобы как-то зацепить «Северный поток — 2» и обозначить свое недовольство из-за его строительства. В данной ситуации — это напрасный труд, и Польше стоит поберечь свои эмоции для других добрых дел», — отметил Ананских в комментарии ФАН.

При этом Польша пытается всячески затянуть пуск «Северного потока — 2», говорит парламентарий. Однако штраф в отношении «Газпрома» не будет иметь юридической силы.

«Суд даже не должен принять его к производству, потому что Польша никаким боком не относится к газопроводу. Польские оборудование и рабочая сила не используются. К сожалению, мы видели разные международные суды, и по некоторым у нас есть вопросы. Не удивлюсь, если даже иск будет принят, хотя это уже будет не совсем верно с точки зрения юриспруденции», — отметил собеседник ФАН.

Напомним, что Польша ежегодно приобретает у «Газпрома» около 18 миллиардов кубометров газа. При этом несколько лет назад Варшава заявила, что не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» после его завершения в 2022 году.

В рамках проекта «Северный поток — 2» предусмотрено строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода завершается. Так, на судно «Академик Черский» начали загружать трубы для дальнейшей укладки на дне моря. Кроме того, в зоне строительства трубопровода появилось вспомогательное судно «Фортуна». Эта баржа также может быть использована в реализации проекта.