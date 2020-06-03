Торговые сети в России готовятся закрыть часть магазинов из-за пандемии

Москва, 3 июня. Более половины торговых сетей на территории России готовятся закрыть часть магазинов в этом году в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом рассказали в крупных консалтинговых компаниях, представители ритейла и ТЦ подтвердили информацию.

Так, 65% всех сетей в России намереваются закрыть в среднем по 15 торговых точек. Из них 30% — представители fashion-сегмента. По словам ведущего аналитика консалтинговой компании «Магазин магазинов» Ярославны Шиловой, лишь 18% ритейлеров не хотят закрывать магазины. 17% пока не определились с планами.

Как объяснил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов, товарооборот большинства магазинов на протяжении нескольких месяцев остается на нулевом уровне. К такому плачевному положению привели сбои поставок товаров, закрытие границ, ТЦ и точек продажи, простой фабрик и падение спроса.

«Несетевые операторы сейчас испытывают наибольшие финансовые трудности, и, вероятно, часть из них полностью уйдет с рынка. Сети же будут оптимизировать свой бизнес, закрывая самые проблемные точки», — цитируют «Известия» аналитика департамента исследований Cushman & Wakefield Евгению Сафонову.

Еще в апреле специалисты компании BCG и холдинга «Ромир» рассказали, что россияне в период пандемии коронавируса решили сократить свои траты. По их словам, рост расходов может быть лишь в нескольких сферах, например, коммунальных услугах и услугах связи. Больше всего из-за падения спроса и вынужденно введенного режима самоизоляции страдают услуги для отдыха и развлечений.

Власти РФ приняли целый комплекс антикризисных мер поддержки российской экономики, общая стоимость которого составляет 3,3 триллиона рублей. Как рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, значительная их часть касается малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.