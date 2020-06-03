Рошаль объяснил, почему поправки к конституции важны для здравоохранения будущего

Москва, 3 июня. Здравоохранение будущего должно строиться на основании поправок к конституции, убежден президент Национальной медицинской палаты, всемирно известный российский врач Леонид Рошаль.

По мнению специалиста, здоровый образ жизни населения должен быть заботой государства, оно должно создать для этого все необходимые условия. Рошаль отметил, что пандемия коронавируса «высветила» многие проблемы в медицине.

«На основании приобретенного опыта должно строиться наше здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии», — добавил он в комментарии KP.RU.

Рошаль добавил, что ему бы очень хотелось, чтобы поправки к конституции были приняты как можно быстрее. Говоря об организации голосования, Рошаль выразил уверенность, что его можно будет провести, обеспечив необходимый режим безопасности.

«Сегодня возможности, конечно, отличаются от тех, которые были месяц назад. Можно уже констатировать, что в части регионов эпидемия пошла на убыль», — подчеркнул он.

Напомним, внести поправки к конституции Путин предложил в январе этого года в ходе послания Федеральному собранию. Голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день. Согласно документу, этот день будет выходным.