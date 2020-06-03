Эксперты объяснили, как сократить число трудовых мигрантов в России

Миграционные процессы в странах Евразийского экономического союза будут систематизированы. Речь идет в том числе о трансграничном перемещении ученых и специалистов.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась «дорожная карта» по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Раздел 15 документа детализирует взаимодействие в сфере трудовой миграции стран-членов ЕАЭС.

В частности, будет разработано и принято соглашение о признании ученых степеней и званий. Унифицируют требования к квалификации работников и специалистов, а также будет создана система «Работа без границ». Планируется уточнить статус работника, приезжающего трудиться из одной страны ЕАЭС в другую, и предусмотреть возможность изменять цель въезда в государство без выезда за его пределы.

Насколько востребованы в России специалисты, а не обычная низкоквалифицированная рабочая сила из бывших республик СССР? Не логичнее ли стимулировать наших партнеров развивать собственные страны, размещая там производственные мощности российских компаний? Корреспондент ФАН обсудил эти вопросы с экспертами.

Дать работу россиянам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил уверенность в том, что иностранная рабочая сила в России должна замещаться россиянами.

«Очевидно, что поток трудовых мигрантов в Россию, в том числе из стран ЕАЭС, снизился, — констатировал депутат. — История с этой заразой-коронавирусом позволяет очистить рынок труда от иностранщины и дать возможность нашим гражданам, потерявшим работу, трудиться там, где работали иностранные граждане».

При этом, по мнению парламентария, чиновникам по-прежнему выгоднее брать мигрантов из-за их бесправия: приезжие не пойдут в инспекцию труда, прокуратуру, суд и в целом будут идти на поводу у работодателя.

«Вспомните пикеты дворников в Москве у префектур! Их заявления о том, что они официально получают одну сумму, а на руки — в два раза меньше! Чиновникам выгодно держать их как рабочую биомассу, над которой можно издеваться, нарушать их права, понимая, что они их отстоять не смогут», — объяснил Нилов.

Собеседник ФАН уверен, что сегодня, когда многие мигранты уехали и рынок труда начал меняться, представилась хорошая возможность заменить иностранную рабочую силу на свою.

«Надо освобождать рынок труда для наших, чтобы ликвидировать безработицу. Незаменимых людей не бывает, даже если речь идет о специалистах», — убежден депутат.

Многие из иностранных спецов, в частности программисты, давно сотрудничают с российскими компаниями дистанционно, напомнил Нилов.

ФАН направил в Министерство труда и соцзащиты РФ запрос относительно доли выходцев из ЕАЭС среди прибывающих в нашу страну трудовых мигрантов, а также доли неспециалистов среди них. Как только ответ будет получен, мы познакомим с ним читателей.

Надо вместе работать

Председатель профсоюза работников РАН, заведующий лабораторией Института общей физики РАН им. А.М. Прохорова Виктор Калинушкин, комментируя идею миграции ученых из одной страны ЕАЭС в другую, заявил, что такие процессы пойдут на пользу всем сторонам.

«Взаимодействие всегда нужно, это шаг в правильном направлении. Тем более со странами, с которыми у России установились нормальные отношения, которых мы поддерживаем. Уж в Белоруссии точно уровень достаточно высокий, мы с ними взаимодействуем. Как и в Казахстане. Везде есть приличные ученые, хотя, конечно, в среднеазиатских странах уровень послабее», — отметил он.

По мнению собеседника ФАН, от передвижения таких специалистов внутри ЕАЭС точно никто не проиграет.

«Тут нет ничего плохого, — уверен ученый. — Это обычные переезды ученых в рамках того, что происходит во всем мире. Все это делалось в советское время, и все в результате выигрывали. С белорусами у нас вообще идут постоянные плотные контакты, много совместных работ. С другими республиками: Арменией, Казахстаном и Киргизией — необходимо активизировать работу, и тут не должно возникнуть никаких проблем. Просто надо вместе работать».

Армяне готовы остаться дома

Вице-президент Союза армян России Левон Манукян уверен, что трудовая миграция армян в РФ — вынужденная. Ситуацию, по его мнению, исправил бы запуск хотя бы уже имеющихся в Армении предприятий, принадлежащих России.

«У России в Армении очень много имущества, в том числе заводов, которые были переданы в собственность в счет погашение долга, — напомнил он. — Мы надеялись, что эти предприятия будут работать, давать рабочие места. Но, к сожалению, они не вводятся в эксплуатацию, и даже те, что работали, — закрылись».

Было бы правильно, если бы эти предприятия функционировали, добавил Манукян.

«Тогда многие граждане Армении остались бы на родине. Кому приятно оставить свой дом, ехать куда-то, снимать квартиру? Разве эти люди счастливы от этого? Конечно же, нет. Они хотели бы жить дома», — уверен вице-президент Союза армян России.

По его словам, у запуска простаивающих производств очень большой потенциал, это выгодно России. Кроме того, это еще больше укрепило бы российско-армянские отношения, считает Манукян. Он напомнил, что Армения является стратегическим партнером и геополитическим союзником нашей страны.

«Мы — единственная надежная страна на южном рубеже Российской Федерации, — заявил собеседник ФАН. — Армян часто называют русофилами. Ни одна другая соседняя страна не является аналогом Армении по степени надежности. У нас совместные пограничные войска, в Армении стоит российская военная база. Необходимо, чтобы люди оставались в Армении! Ведь это — мобилизационный резерв государства-стратегического партнера России».

В качестве положительного примера Манукян привел российские военные объекты, которые обслуживаются местными жителями. К тому же, граждане Армении имеют право служить на них по контракту.

«Там, где люди работают вокруг российской базы, застав, аэродромов, где у них есть зарплата и они могут прокормить свои семьи, население очень лояльно относится к РФ и приветствует военно-политическое сотрудничество двух наших стран», — заключил вице-президент Союза армян России.

Ранее ФАН рассказал о планах Евразийской экономической комиссии по созданию единого образовательного и общего научного пространств.

Проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года рассматривался 19 мая в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета и был в целом одобрен. Тем не менее, было решено доработать и дополнительно согласовать документ к следующему заседанию совета, которое пройдет осенью.