ЕСПЧ отказал крымскому комбинату в иске по водной блокаде полуострова

Москва, 3 июня. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на значительные убытки из-за водной блокады полуострова со стороны Украины. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.

Ранее Хозяйственный суд в Киеве отказал в рассмотрении требования Красноперекопского рыбкомбината возместить ущерб в размере 60 миллионов рублей. Инстанция сослалась на отсутствие средств судебной защиты. После этого компания обратилась в ЕСПЧ.

«Однако Европейский суд без какой-либо мотивировки, что является вопиющим анахронизмом, отклонил жалобу без права на апелляцию. Согласно решению судьи Латифа Гусейнова, данная жалоба признана неприемлемой и не подлежит дальнейшему рассмотрению», — пояснил Молохов.

Как сообщает радио Sputnik, адвокат намерен отстаивать права предприятия на более высоком уровне.

«Мы готовим обращение в Комитет ООН по правам человека в Женеве», — рассказал защитник.

По его словам, в ЕСПЧ боятся жалоб из Крыма, а жителей полуострова воспринимают, как «прокаженных, что, конечно, не делает ему честь».

До 85% нужд Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения региона с Россией Киев прекратил подачу воды на полуостров.