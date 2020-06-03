Глава Чувашии пообещал расширить сферу применения чувашского языка в жизни республики

Чебоксары, 3 июня. Чувашский язык будет увеличивать свою роль в жизни республики. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил врио главы Чувашии Олег Николаев.

«Чувашский язык — это второй государственный язык на территории Чувашской Республики. В нашей конституции это закреплено. На территории Чувашии проживает примерно 67 процентов титульной нации», — напомнил Николаев.

Поэтому в 211 из 430 школ республики преподается чувашский язык, а в 26-ти преподавание идет полностью на чувашском языке.

«Это цифры, которые говорят о том, что чувашский язык занимает достойное место и в системе образования, и в нашей повседневной жизни. На сегодняшний день ввиду того, что в готовящихся поправках к Конституции РФ закрепляется право народов России сохранять и развивать родные языки, мы поставили перед собой задачу разработать специальную программу по развитию нашего второго государственного языка», — отметил Николаев.

В рамках этой программы предполагается создать новые подходы к обучению чувашскому языку, разработать образовательные программы, которые раскрывали бы аспекты, хитрости и глубинные тайны чувашского языка, добавил он.

«Можно было бы создать интересные театральные постановки или, скажем, компьютерные программы на чувашском языке, которые побуждали узнать чувашский язык», — предложил врио главы республики.

Ранее врио главы Чувашской Республики Олег Николаев обвинил своего предшественника в упадке экономики Чувашии. По словам Николаева, статистические данные говорят о том, что Михаил Игнатьев и его команда не смогли использовать все преимущества и возможности региона, что и стало причиной его отставки.