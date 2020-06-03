Экономист Масленников объяснил, как растущая нефть влияет на укрепление рубля

Рубль отыгрывает потери на фоне растущих цен на нефть, однако насколько эта тенденция является долгосрочной, пока неясно. Об этом заявил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в комментарии Федеральному агентству новостей.

Цена нефти Brent минувшей ночью впервые с 6 марта поднялась выше 40 долларов за баррель. По данным торгов, цена августовских фьючерсов фиксировалась на уровне 40,08 доллара за баррель.

Рубль на фоне растущих нефтяных цен отыгрывает потери со времен распада прежней сделки ОПЕК+, отметил экономист Никита Масленников.

«Рубль уже отыгрывает эти потери, потому что при такой цене должен уйти риск [цены доллара] выше 69 рублей. Может рубль и пробить эту цену — выйти на 68. Весьма вероятный вариант. Надо смотреть и на то, что Brent выше 40 долларов за баррель — это также хорошо для Urals, потому что у нас сократился дифферент к Brent. Некоторое время назад, когда цены уходили к 17 долларам за баррель и ниже, дифферент был больше пяти долларов за баррель. Сейчас он сократился и иногда бывает в течение торгового дня до 1,5–2 долларов», — сказал Никита Масленников в комментарии ФАН.

Цены на нефть растут на фоне предстоящего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 9–10 июня. 8 июня должна пройти встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Проблема вся в том, насколько это все долговременно. Действительно, есть намерение продолжать в рамках ОПЕК+ сокращение добычи, каким оно было в мае-июне. Хотя, по первоначальной договоренности, с июля добыча нефти должна была стать чуть больше. Естественно, партнеры по соглашению — Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ — оказывают давление на всех остальных. Их причина понятна. Чем выше нефть — тем лучше. Наша позиция пока остается достаточно взвешенной: мы не против, наверное, продолжения добычи на этом уровне, но при условии, когда это соблюдают и все остальные страны. Дождемся 9–10 июня — тогда будет понятно, как будет складываться ситуация. По сообщениям СМИ, наша позиция пока не выглядит откровенно устойчивой», — отметил Масленников.

Главный фактор, влияющий на нефтяные цены, — состояние мировой экономики и, следовательно, уровень мирового спроса. Экономист констатировал: пока совершенно неясно, как будет проходить их восстановление.

«Сейчас разгон цены идет на ожиданиях немного спекулятивных, что страны ОПЕК+ договорятся. <…> Как будет проходить восстановление мировой экономики, пока не очень очевидно. Потому что, с одной стороны, все уповают на усиление спроса, а с другой стороны, мы видим тенденции к ухудшению прогноза», — сказал Масленников.

Если говорить об укреплении рубля на фоне растущих цен на нефть, ситуация выглядит неоднозначно. Кроме того, нельзя забывать, что черное золото — не единственный фактор, который влияет на колебания нацвалюты. Свои роли играют здесь и инвестиционный климат страны, и ставка Центробанка, и ряд других факторов.