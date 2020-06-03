В России выявлено 8,5 тысячи новых случаев коронавируса

Москва, 3 июня. Свыше 8,5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в России за прошедшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего, по последним данным, в РФ зарегистрировано 432 277 случаев пневмонии нового типа. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 195 957 пациентов, скончались 5215 человек с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 8 536 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3287 случаев (38,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Сейчас наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США.