Бельгийского принца Иоахима обвинили в распространении коронавируса

Москва, 3 июня. Неприятная история разгорелась вокруг 28-летнего бельгийского принца Иоахима — сына принцессы Астрид, сестры короля Бельгии Филиппа.

Как пишут средства массовой информации, несмотря на действовавшие ограничения из-за коронавируса, Иоахим посетил вечеринку в Испании. На следующие день он заболел коронавирусом. По словам журналистов, судя по тому, что принц стал последним, кто заболел COVID-19 в его семье, в момент посещения вечеринки он был уже инфицирован.

Такое поведение вызвало негодование испанцев. Как пишет «Семь дней», вечеринка проходила в испанском городе Кордова. При этом принц пересёк границы своей страны ради «тусовки», где присутствовали почти 30 человек.

Напомним, интенсивность второй волны пандемии COVID-19 будет зависеть от умения общества распознать, когда начнется рост случаев заболевания и от того, насколько быстро будут изолированы заразившиеся, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Комментируя возможность второй волны эпидемии в интервью для портала Стопкоронавирус.рф, Вуйнович напомнила, что «мы имеем дело с новым вирусом, который передается воздушно-капельным путем». До момента, пока нет вакцины, иммунитета и конкретного лекарства, «вирус останется в популяции».

По словам Вуйнович, нужно будет реагировать очень быстро: выявлять максимальное число носителей, в течение 72 часов помещать в карантин заболевших и соблюдать социальное дистанцирование.

При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что «мы должны быть готовы».

Вуйнович отметила, что с момента поэтапной отмены ограничений необходимо помнить, что «хотя вирус и не виден, но он все еще присутствует». Она призвала всех без исключения людей с симптомами ОРВИ сразу же изолировать себя, не забывать о мерах гигиены и по возможности соблюдать социальную дистанцию.