Суд в Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании коллеги

Уфа, 3 июня. Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании коллеги в Уфе, срок третьего правоохранителя сократился на два года. Об этом рассказал адвокат Аслям Халиков.

В прошлом году Кировский районный суд Уфы назначил Эдуарду Матвееву, Павлу Яромчуку и Салавату Галиеву от шести до семи лет колонии за изнасилование дознавательницы в отделе полиции города. Кроме того, они обязаны были выплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда обжаловала защита бывших полицейских, прокуратура республики, которая просила о девяти годах лишения свободы, и потерпевшая сторона.

Верховный суд Башкирии оправдал Галиева и Матвеева за отсутствием состава преступления.

«Яромчуку, которому ранее районным судом было назначено шесть лет лишения свободы, смягчили приговор до четырех лет», — заявил Халиков.

Напомним, что инцидент в отделении полиции произошел в конце октября 2018 года. На тот момент 23-летняя девушка-дознаватель заявила, что стала жертвой группового изнасилования в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сотруднице уфимского районного отделения полиции понадобилась помощь психологов. Трое коллег девушки лишились постов в органах внутренних дел и были отправлены в СИЗО. Затем их отпустили под домашний арест. Полицейские свою вину не признали.