Польский регулятор грозит «Газпрому» штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать

Москва, 3 июня. Антимонопольный регулятор Польши UOKiK возбудил дело против «Газпрома» из-за того, что компания отказалась сотрудничать с польскими властями в рамках антимонопольного расследования.

В UOKiK утверждают, что «Газпрому» грозит штраф размером в 50 миллионов евро за отказ предоставлять информацию.

Разбирательство касается строительства газопровода «Северный поток – 2». В 2018 году UOKiK обвинил шесть компаний в финансировании проекта при отсутствии необходимого юридического согласования. Обвинения затронули предприятия, входящие в корпорации «Газпром», Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В начале текущего года польский регулятор потребовал от «Газпрома» предоставить документы, связанные с делом.

«Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией «Газпромa» с остальными компаниями, финансирующими строительство «Северного потока – 2». Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива», — отмечается в сообщении UOKiK.

Глава ведомства Томаш Хрустны отметил, что российская компания несколько раз проигнорировала требования предоставить данные.