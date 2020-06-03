Эксперт назвала профессию с зарплатой в миллион рублей после пандемии

Москва, 3 июня. Работодатели в некоторых профессиональных сферах готовы сделать неплохие зарплатные предложения после пандемии коронавируса, рассказала глава исследований hh.ru Мария Игнатьева.

По ее словам, самый существенный доход предлагается агентам по продаже элитной недвижимости — миллион рублей в месяц. Остальные позиции с сопоставимым уровнем заработных плат относятся к топ-менеджменту.

Судя по информации с портала по поиску работы, размер средней зарплаты в России вырос не только в сравнении с 2019 годом, но и с периодом до эпидемии коронавируса. Речь идет о 49 тысячах рублей в мае этого года. Это на 7% выше по сравнению с апрелем 2020 года и на 13% по сравнению с маем 2019.

«Средние предлагаемые заплаты «выше рынка» сейчас сохраняются в сфере добычи сырья, ИТ, строительства», — цитирует эксперта «Ридус».

Самые высокие зарплаты предлагают в Чукотском и Ненецком автономных округах. Москва расположилась на третьей строке рейтинга. А самые низкие — в Кемеровской области, Северной Осетии и в Чечне.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила за закрепление в Конституции РФ нормы, предполагающей установление МРОТ не ниже прожиточного минимума. Она подчеркнула, как важно бороться с недобросовестными работодателями. Эта и другие подготовленные поправки к Конституции РФ вынесены на голосование, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.