Бельгийская New Europe сообщает, что дело Постоянной палаты международного третейского суда по иску газпромовской Nord Stream 2 AG к ЕС о незаконности европейских газовых директив, направленных на передел собственности в газовой отрасли Европы и ослабление позиции «Газпрома», назначено к рассмотрению в Торонто. Место суда за пределами ЕС выбрано согласно правилам ООН о международном арбитраже по настоянию Nord Stream 2 AG из-за опасений в ангажированности европейского юридического сообщества лоббистами нового европейского порядка (читай — желающими приватизировать газотранспортную систему Европы, принадлежащую российскому капиталу).

Игра ЕС в прятки с документами

Длящаяся уже год подготовка к суду приносит сюрпризы, о которых европейская пресса молчит. По данным Постоянной палаты международного арбитража, с 13 мая прошлого года Еврокомиссия обязана предоставить документы о рабочих консультациях стран — членов ЕС по Третьему энергопакету на запрос NordStream 2 AG. До сих пор ЕС свою обязанность не исполнил.

Постоянная конференция ООН по торговле и развитию информирует о том, что демократичный генеральный секретариат Еврокомиссии в лучших традициях европейской транспарентности просто взял и с невнятной абстрактной мотивацией избирательно засекретил заключение юридической службы ЕС от 27 сентября 2017 года №12590/17 относительно переговоров с Россией по «Северному потоку — 2», правовое заключение польской стороны от 13 октября 2017 года № WK11382/2017 по этому же газопроводу и мнение Польши от 18 октября 2017 года № WK11656/2017 по Третьему энергопакету.

Почему ЕС скрывает работу своих юристов

ЕС спрятал доказательства своей слабости и затруднил подготовку к суду NordStream 2 AG. Если мнение Польши для нас ясно, так как экономически мотивировано строительством конкурентного газопровода из Норвегии в Европу через Польшу Baltic Pipeline, то куда интереснее заглянуть в секретное заключение юридической службы 12590/17 относительно переговоров с Россией.

Федеральное агентство новостей предоставляет такую возможность всем желающим.

Тот самый литерный 12590/17 поступил в наше распоряжение еще летом прошлого года, и с тех пор его актуальность только растет. Как и заключение юридической службы ЕС по нарушающей международные правила ООН директиве 2009/73, этот документ говорит о нарушении европейцами положений статей 56 и 58 Конвенции ООН по морскому праву и о невозможности применения Третьего энергопакета к международным газовым линиям. Юристы прямо пишут о незаконности распространения ряда директив ЕС на «Северный поток — 2».

В обязательном для ЕС мнении юридическая служба многократно повторяет мысль о необходимости переговоров с Россией, поскольку ни одна из стран, по шельфу которых проходит «Северный поток — 2», не может претендовать на его администрирование. Это не допускается правовой системой ЕС, и преодолеть препятствия возможно лишь в сотрудничестве с РФ.

Перед судебным разбирательством в Торонто между ЕС и Nord Stream 2 AG секретные документы ЕС выглядят особенно скандально и наносят имиджевый и правовой урон авторитету европейской власти. Газпромовская дочка наверняка этим воспользуется.