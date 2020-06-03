Заживо похороненный мужчина в Индии выбрался из могилы

Нью-Дели, 3 июня. Житель города Гондал в Индии самостоятельно выбрался из могилы после того, как его похоронили заживо, пишет The Times of India.

Инцидент произошел с Капилом Мараканой, которого работодатель обвинил в убытках. Мужчина вместе с сообщниками избил Капила и связал его.

Затем преступники приготовили для индийца могилу, бросили его в яму и зарыли землей. Как рассказали в местном полицейском участке, Капил начал извиваться и смог освободить ногу.

После некоторых усилий ему удалось вылезти на поверхность. Пострадавший сообщил о происшествии в полицию. Индийские правоохранители задержали преступников.

Ранее сообщалось, что индийский священнослужитель в наркотическом угаре расправился со своим соседом, отрубив ему голову.

Престарелый мужчина объяснил в полиции, что совершить убийство его попросило «божество», явившееся во сне. Он добавил, что хотел принести приятеля в жертву, чтобы «остановить» коронавирус.