Клинцевич иронично сформулировал «ответ» России на полеты ВВС США над Черным морем

Российский сенатор Франц Клинцевич с иронией отреагировал на информацию американских СМИ, что американские противокорабельные ракеты, запущенные над Черным морем, могут «представлять серьезную проблему для российского флота». Ранее стало известно, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile во время полета над Черным морем.

Ракеты этого класса предназначены для уничтожения целей потенциального противника и могут «представлять особо серьезную проблему для российского флота», а участие B-1B в натовских маневрах в Черноморском регионе является «очевидным сигналом» для России, сообщает The Drive.

Никакой «проблемы» для России подобные провокации не представляют, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор с иронией сформулировал «ответ» России на полеты B-1B над Черным морем

«Нас такие «сигналы» не пугают. Черное море — наше, американских самолетов тут немного, да и мы вообще ничего не боимся. А вот у них, если они будут так перенапрягаться, мозги потекут, — с иронией отметил Клинцевич. — Что касается американского оружия, то оно да, серьезное, но мы в состоянии перехватить эти противокорабельные ракеты, так что и тут никакой «проблемы» для нашего флота нет».

Маневры американских ВВС у российских границ — не более, чем игра мускулами с провокационной целью, говорит российский политик.

«Для американцев здесь важна не столько военная составляющая: это демонстрация, вызов, граничащий с провокацией, — говорит он. — Вспомните, когда наши военные самолеты приземлились в Венесуэле на дозаправку, сколько криков было из Соединенных Штатов: дескать, «русские тут разлетались». А теперь сами США в очередной раз устраивают демонстративный вызов. Эта провокация — часть информационной войны против России, чтобы держать и нас, и весь мир в напряжении».

Однако в самих США сейчас ситуация отнюдь не такая, чтобы бряцать оружием у наших границ, напоминает Клинцевич.

«Думаю, американцам сейчас надо заниматься не позиционированием себя в Черном море, в котором они по действующему закону вообще не должны быть. Им надо серьезно заняться происходящим у них дома, своими внутренними вопросами. Исходя из последних событий, происходящих в США, могу со всей серьезностью полагать, что вооруженные силы могут им пригодиться для подавления бунтов внутри страны», — предупреждает собеседник ФАН.

Самолеты для подавления бунтов им, конечно, не пригодятся, а вот деньги, затраченные на бессмысленные полеты и ракетные пуски, будут нелишними для американской армии, полагает российский политик.

«Вот, что должно их волновать, а не их провокационные полеты. Американцам нужно думать не о войне, особенно в контексте «вызовов» для России, которая никому не угрожает. Американцам надо наводить порядок у себя дома, решать вопросы социальной сферы, борьбы с коронавирусом, массовой безработицы и так далее, а то и вправду мозги у них потекут», — с иронией резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее командование ВВС США в Европе сообщило, что два бомбардировщика B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы в Южной Дакоте, совершили полет над Черным морем. Американские самолеты летели в сопровождении истребителей европейских стран, включая ВВС Украины. В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО зафиксировали полет B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего американские самолеты были взяты на сопровождение российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ.

Несмотря на все призывы Москвы к Вашингтону прекратить провокационные полеты у российских границ, Пентагон не собирается отказываться от этой практики.