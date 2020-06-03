Боня заявила, что гордится своим «жирком на боках»

Москва, 3 июня. Телеведущая Виктория Боня в жесткой манере ответила хейтерам, критиковавшим ее фигуру. Девушка выложила в Instagram видео, в котором заявила, что не стыдится своего лишнего веса.

На кадрах бывшая участница в сексуальном топе сидит на коврике, собираясь делать дыхательную гимнастику. Перед началом выполнения упражнений она похвасталась своей несовершенной фигурой.

«Я горжусь тем, что я несовершенная! Тем, что у меня есть жирок на боках, тем, что я округлилась. Если вы хотели меня застыдить, то вышло так, что для меня это — равносильно комплименту!» — заявила знаменитость.

В комментариях большинство подписчиков поддержало Боню, буквально осыпав ее комплиментами. Пользователи особо подчеркнули, что у телеведущей безупречная фигура, передает Пятый канал.

«Что они несут?! Идеальная фигура, Вика!», «Многие в 20 лет не выглядят так, как Боня сегодня! Завидуйте молча!», «Виктория, вы шикарная! Не обращайте внимания на негатив!», «40 лет! Вы просто идеальны! Ну их, этих завистников!» — написали фолловеры.

Ранее Боня запомнилась активным продвижением в соцсетях теории заговора, связанного с коронавирусом. Она заявляла о связи пандемии COVID-19 с технологией 5G и планами по чипированию людей, сообщают «Дни.ру».