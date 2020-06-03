США расследуют «угрожающий нацбезопасности» импорт ванадия из Китая и России

Вашингтон, 3 июня. Власти США рассмотрят вопрос о том, представляет ли угрозу национальной безопасности закупка ванадия за рубежом в нынешних объемах, в том числе на фоне промышленной политики РФ и Китая. Об этом рассказали в местном Минторге.

Идея проведения расследования принадлежит главе американского ведомства Уилбуру Россу. В министерство обратились местные производители AMG Vanadium и US Vanadium, попросившие разобраться с вопросом импорта ванадия на основании 232-й статьи закона США от 1962 года о развитии торговли.

Указанная статья позволяет американскому президенту вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за границы по соображениям нацбезопасности. Росс уже уведомил о начале расследования шефа Пентагона Марка Эспера.

Отметим, что местные производители ванадия убеждены — на них негативно сказываются импорт металла по «заниженной» цене и «последствия промышленной политики РФ и КНР».

Ванадий, оказавшийся в центре внимания Минторга США, применяют в энергетический, аэрокосмической и инфраструктурной отраслях.

Напомним, что между США и Китаем разгорелась настоящая торговая война. А в последнее время эксперты отмечают нарастание конфликта. Глава МИД Китая Ван И недавно заявил, что Вашингтон подталкивает Пекин к новой холодной войне. Такие действия американской стороны, по мнению министра, могут представлять опасность для всего мира.

США, кроме того, открыто обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении охватившего мир коронавируса и масштабах эпидемии, возникшей в китайской Ухани. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что китайские аспиранты и ученые приезжают в страну для кражи технологий и интеллектуальной собственности.