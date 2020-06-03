Иосиф Пригожин призвал артистов скинуться на лечение Заворотнюк

Москва, 3 июня. Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. По его словам, он мог бы выполнять обязанности в этой организации безвозмездно.

Как уточнил продюсер, для реализации его планов другие артисты должны поддержать его начинание. Супруг певицы Валерии уточнил, что фонд мог бы помогать как молодым начинающим артистам, так и тем, кто уже вышел на пенсию и нуждается в финансовой поддержке.

По его мнению, в фонде могли бы состоять, как артисты, так и композиторы и даже блогеры. Как пишет издание «Собеседник», Пригожин добавил, что бюджет организации мог бы формироваться из взносов всех артистов. При этом деньги они бы сдавали не чаще одного раза в год. Также продюсер призвал скинуться на лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет», — добавил он.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, на что готов потратить полученные от государства деньги. Он не просил у государства материальной помощи, однако если ее все-таки перечислят, готов направить средства в один из фондов помощи детям или музыкантам.

Кроме того, Пригожин опроверг появившиеся в средствах массовой информации заявления о том, что он обращался налоговую с просьбой выделить ему деньги. Пригожин назвал недостоверными слухи о предоставлении ему материальной помощи в виде коробок «Доширака».

Ранее Пригожин заявил, что обратившиеся к государству за помощью артисты поступили правильно. Он пояснил, что все артисты, как и он сам, платят налоги. Именно поэтому они имеют право получить поддержку.

По мнению супруга певицы Валерии, у него есть моральное право попросить помощь. Он добавил, что никаких преференций со стороны государства у артистов нет. А на телевидении действуют жесткие законы.

Ситуация с коронавирусом, когда весь российский шоубизнес пострадал от отмены концертов, показала необходимость создания «экстренного фонда», считает продюсер. Артисты могли бы получать деньги из этого фонда, сформированного до кризиса.