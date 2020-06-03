8 июня, в понедельник, ожидается продолжение уголовного процесса в окружном суде Гааги (Нидерланды) по обвинению граждан России и Украины в причастности к авиакатастрофе рейса MH-17. Федеральное агентство новостей публикует материалы работы Международной комиссии по расследованию трагедии. Они собраны независимыми представителями четырех стран и не вписываются в канву обвинений нидерландской прокуратуры.

Что не укладывается в версию гаагского прокурора

Простая на взгляд обывателя версия об использовании боевого комплекса ПВО выглядит невозможной на фоне чуткого контроля воздушного пространства за пределами своих границ войсками НАТО. В отчете от 21 сентября 2016 года службы информации и расследований правового департамента Нидерландов указан перечень активных в июле 2014 года ракетных установок ПВО на территории России и Украины. Регистрация велась со стационарного радара 9A310M1 и нескольких единиц военной техники. Одно голландское ведомство сообщает другому об активности российской ПВО лишь на территории РФ за пределами зоны поражения и координатах пяти активных точек ПВО Украины в зоне поражения авиалайнера.

Датировка информации военных говорит о том, что всего за неделю до состоявшейся 28 сентября 2016 года пресс-конференции Международной группы расследования, где было объявлено о возможной причастности России к воздушному инциденту, не было сведений о российских ПВО на территории Украины.

Также заслуживает внимания экспертное заключение от 2 июля 2015 года за номером AFP №5667342 независимых австралийских полицейских экспертов Тима Джонса и Шона Эллисона, полученное по результатам исследования подлинности фото пусковой установки «Бук», якобы сделанных французским фоторепортером Альфредом де Монтескью недалеко от места крушения.

Эксперты ясно указали, что метаданные кадров искажены: дата изменения электронных фотографий предшествует дате создания, а их размеры различаются. Это свидетельствует о том, что над снимки были изменены. Казалось бы, на этом можно остановиться, но любопытно, что французский фотограф Альфред де Монтескью, назвавшийся автором, признался в искажении информации и сообщил, что фото сделал водитель репортерской группы, найти которого нельзя. Получить оригиналы снимков, чтобы окончательно подтвердить фальсификацию, невозможно.

Не менее интересными в процессе обещают быть допросы свидетелей. 28 июня 2015 года голландский офицер полиции опросил независимого украинского свидетеля, который сообщил о нахождении в воздухе в районе крушения Boeing двух истребителей, маневрировавших над городом, и указывал на белые горизонтальные инверсионные трассы, а также на падавшие с неба белые ленты. Их следователи идентифицировали как текстильные рулоны с борта самолета.

Это подтверждается сведениями из раздела «К» приложений к нидерландскому отчету о крушении. ФАН прикрепляет документ к публикации.

По показаниям допрошенного 12 октября 2015 года австралийской полицией немецкого журналиста Билли Сикса, он располагает 79 фотоснимками, сделанными в июле-августе 2014 года. Они свидетельствуют об атаках в это время украинской регулярной армией места падения «Боинга» с использованием тяжелого вооружения, в том числе «Градов». Украинской стороной уничтожены материальные доказательства обстоятельств авиакатастрофы. Как утверждает свидетель, в это время в Грабово не было комбатантов ДНР. В показаниях он упоминает наличие ракетного вооружения у украинской стороны в районе падения самолета.

Участие в деле России

Как мы знаем, суд не имеет статуса международного, и его юрисдикция распространяется лишь на Нидерланды. Прокурор и комиссия по расследованию авиакатастрофы предрешили причастность к событиям России. Обвинитель ведет речь об участии представителей специальных служб РФ в доставке вооружений на территорию Украины. Такое развитие ситуации нарушает статьи 5 и 6 Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Вскоре мы ждем официальных заявлений об этом со стороны России.

Приведенный аргумент посягательства на правовой суверенитет и неприкосновенность России является самым неудобным и непреодолимым. Видимость законности, создаваемая властями Нидерландов на национальном уровне, не делает ее таковой на международном уровне. Свой вектор действий они сменить не в состоянии. Это сильно упрощает защиту интересов Москвы и дает нашим дипломатам и юристам неплохой рычаг в отстаивании Россией своих интересов: когда нарушается государственный иммунитет, состав доказательств значения не имеет. Действия России сведутся к поиску и применению санкций относительно противозаконных действий властей Нидерландов. Совбез и Генеральная ассамблея ООН не отважатся разрушить фундамент международного права. Обратное приведет к анархии или войне.

Федеральное агентство новостей обратилось в прокуратуру Нидерландов и Министерство юстиции с вопросом, будут ли представлены искомые документы.