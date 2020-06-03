Последние учения НАТО и новейшее оружие США обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 3 июня, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Защитники» Европы — угроза миру. Зачем НАТО проводит новые учения в условиях эпидемии?».

Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, США и НАТО продолжают свою военную активность в Польше и странах Прибалтики. Руководство НАТО ответило отказом на официальный призыв России приостановить военные учения на период пандемии. С 5 по 10 июня этого года в Польше на полигоне в Дравско-Поморске пройдет этап военных учений Allied Spirit XI, который непосредственно связан с более масштабным этапом Defender Europe 20.

В рамках Defender Europe 20 в Европу планируется перебросить 20 тысяч американских военнослужащих с вооружением и военной техникой, а всего должны принять участие 37 тысяч военнослужащих США и их союзников.

В учениях Allied Spirit XI примут участие около четырех тысяч американских и двух тысяч польских военнослужащих, 100 танков и более 230 других боевых машин. Параллельно с этим учением пройдет учение Anakonda 20 с участием всех компонентов польских вооруженных сил. С 5 по 15 июня в Латвии пройдет многонациональные учения ПВО Tobruq Arrows 2020.

С 7 по 16 июня в Балтийском море пройдет учение НАТО Baltops-2020. Участвуют 19 стран: Великобритания, США, Франция, Германия, Литва, Эстония, Латвия, Испания, Швеция, Нидерланды, Италия, Норвегия, Канада, Греция, Финляндия, Дания, Турция, Португалия и Польша. В составе привлекаемых подразделений — 29 кораблей, 29 самолетов и свыше трех тысяч человек личного состава.

Ранее, 6 мая 2020 года, два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии.

В рамках эфира в Медиагруппе «Патриот» пройдет презентация доклада «Защитники Европы — угроза миру. Почему НАТО проводит новые учения в условиях эпидемии?».

Авторы доклада:

— доцент Юрий Зверев, директор Центра исследований стран Балтийского региона Института региональных исследований Балтийского федерального университета;

— профессор Николай Межевич, представитель Санкт-Петербургского государственного университета.

В обсуждении примут участие ведущие российские эксперты в сфере глобальной и региональной безопасности:

— Владислав Воротников, доцент Московского государственного института международных отношений МИД России, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН;

— Дмитрий Данилов, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор Московского государственного института международных отношений МИД России;

— Оксана Петровская, профессор, ученый секретарь Российского института стратегических исследований.

Кто и почему готовит третью мировую войну? Что делать России — отвечать или промолчать? Почему даже эпидемия коронавируса не может уменьшить напряженность в военной сфере? Не станет ли массовое военное учение причиной новой волны пандемии? Как показали себя военные подразделения НАТО на этих учениях? Каким новейшим и страшным оружием пугает Трамп весь мир?

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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