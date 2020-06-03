Инцидент с узником Митиги, лишившимся глаза, показал настоящее лицо боевиков ПНС

Бывший узник неофициальной тюрьмы Митига Раджаб Макрахи, лишившийся глаза, обратился в Африканский суд, чтобы привлечь к ответственности боевиков, безнаказанно устраивающих бесчинства. Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что инцидент с Макрахи показал настоящее лицо боевиков ПНС.

Раджаб Макрахи рассказал, что боевики лишили его глаза в присутствии владельца тюрьмы Абд аль-Рауфа Карры, о преступлениях которого известно немало, и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

«В зале, куда меня привели, кроме охранников были Абд аль-Рауф Карра и Фатхи Башага. Все это время я был в наручниках. Без каких-либо вопросов Башага подошел ко мне, заставил встать на колени и крепко схватил за голову. Я увидел, как он держит ложку и направляет ее к моему лицу. В следующее мгновение я почувствовал острую боль и потерял сознание», — сказал Макрахи.

Он добавил, что после другие заключенные рассказали, что Башага выколол его глаз ложкой. Никто и не подумал оказать ему медицинскую помощь. Бывший узник также указал на многочисленные преступления со стороны надзирателей по отношению заключенным. Макрахи подал иск против Башаги в Африканский суд по правам человека, намереваясь инициировать уголовное преследование боевиков ПНС. Обратился он также в ООН.

Об истории Макрахи нельзя молчать

Российские общественные активисты поддержали пострадавшего ливийца, в их числе Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) во главе с Александром Малькечивем и правозащитница Мария Бутина. Россиянка уверена, что ООН, скорей всего, окажется безучастной к этому вопросу, что показывает практика предыдущих аналогичных событий.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», подчеркнул, что ситуация с Макрахи показала истинное лицо террористов ПНС.

«Конечно, надо придавать огласке, потому что мы, прежде всего, говорим об общественном мнении, как общество отреагирует на это. Нам небезразлично это. Как будет складываться это мнение, особенно по роли ПНС в этой ситуации, главы ПНС Сарраджа. Нужно говорить в целом о состоянии системы права на территориях, подконтрольных ПНС, тем более, в таких учреждениях как тюрьма. В любом случае, это важный пример, что из себя представляют сторонники ПНС», — пояснил специалист.

Вопрос нужно решать комплексно

«Ситуацию нужно оценивать в двух моментах: правовом и моральном. Кто оценку будет давать? Надеяться на международные организации? Такой подход будет превращаться в «ждуна». Нужно самим давать оценку, чтобы и правоохранительные органы давали, и официальная юриспруденция. По моральной стороне вопроса. Она не менее важна, чем правовая, они взаимосвязаны», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

РФ не должна остаться в стороне

«Уверен, что в этой и подобных ситуациях РФ должна требовать их оценки не только от международных организаций, но и от своих союзников. Я считаю, что здесь ждать не нужно. Здесь нужно вынести свою оценку правовую — я имею ввиду оценку России. И сообщить о том, что была дана определенная оценка и потребовать, не ждать, а потребовать от тех международных организаций тоже это сделать, но уже беря в расчет российскую, — продолжил эксперт. — Они не считают себя обязанными эту оценку давать — вот если Россия даст оценку и потребует, я думаю, что это будут уже другие правила игры, они будут вынуждены реагировать на подобные моменты.

Москве следует обратиться к союзникам

«А почему мы не спросим у наших непосредственных союзников по поводу такой оценки? Почему мы, как минимум, не спросить у стран СНГ? Не говоря уже о БРИКС. Надо апеллировать к международным институтам, где у России неслабое взаимодействие, надо общаться, где есть жесткое взаимодействие. Россия должна дать четкую юридическую оценку, четко обозначить свою позицию, а не ждать от кого-то. До этого пока получается игра в одни ворота, что РФ всем должна, а ей никто не должен», — заключил Перенджиев.

Похищение россиян

В Митиге удерживаются российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, история которых показана в фильме «Шугалей». Они прибыли в Ливию по приглашению для проведения исследования общественного мнения. Аспекты и детали работы были согласованы с руководством ПНС и считались абсолютно законными. Несмотря на это, боевики ПНС похитили социологов, а после их обвинили в нарушении визового режима. Однако визы россиян в полном порядке — в Сети опубликованы их снимки. Штампы ливийского посольства и номера документов подтверждают, что ни Шугалей, ни Суэйфан не нарушали визового режима.