Фильмы и сериалы против реальности. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Как художественный вымысел заменяет реальность с помощью кино и сериалов.Почему пора менять российский закон о СМИ? Грозят ли России протесты, похожие на США. Об этом в новом выпуске «Слова на свободе» расскажет член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич.

ВВС1 выпустили сериал «Отравление в Солсбери»

Телекомпания ВВС1 выпустила новый художественный сериал «Отравление в Солсбери». С точки зрения пропаганды — это отличный ход: спустя годы повторится известная русская пословица: «То ли он украл, то ли у него украли, но была там какая-то темная история». Люди забудут, что было на самом деле, но останется статья в Википедии, которая будет написана «как надо», и остросюжетный сериал, «основанный на реальных событиях».

Как правильно снимать фильмы и сериалы о своей стране

Многие страны снимают о своей истории. Например, поляки делают это весьма своеобразно — кое-где корректируют историю. В России тоже немало фильмов о величии страны и народа. Но кто вышел на мировой рынок? Например, Netflix купил у нас сериал «Троцкий», но если с польскими положительными «героями» все понятно, то образ Льва Троцкого неоднозначен. Большие вопросы возникают к министерству культуры: где фильмы, которые можно было бы снимать на экспорт, дабы показать наши идеи, взгляды и видение мировой политики? Например, снять фильм про Марию Бутину.

Закон о СМИ требует немедленной модернизации

Существует структура «Общественная коллегия по жалобам на прессу. Однако решения этой коллегии бессмысленны, потому что никто не понимает зачем она вообще существует. А состоит она не из членов Союза журналистов, как минимум, а совсем наоборот — из заслуженных пенсионеров и ветеранов отрасли.

Впрочем, в российском законе о СМИ от 1991 года нет ничего, что отвечало бы современным медиа: социальных сетей, новых изданий, интернета в целом, блогеров и т.д. Закон этот безбожно устарел, его давно пора переписать под то, что происходит здесь и сейчас. Причем, изменения необходимо принимать не по одному, а пакетом.