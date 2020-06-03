Реакция пса на откровенный танец хозяйки рассмешила пользователей Сети

Москва, 3 июня. Пользователи Сети активно обсуждают новое вирусное видео. Их буквально изумила необычная реакция собаки на откровенный танец своей хозяйки.

На кадрах видно, как женщина энергично танцует, держась за грудь. Находившийся рядом пес стоит неподвижно, отвернувшись от происходящего и выпучив глаза, словно от удивления.

Шокированный пес рассмешил пользователей Интернета. Они попытались предположить, что животное в этот момент думает, передает «Ридус».

«Пес шепотом: «Помогите…», «Я не должен на такое смотреть, я ведь просто собака…», «Только не смотреть, только не смотреть!», «Когда тебе пять лет, а мама пригласила на твой день рождения кучу своих подруг. Им очень весело. Тебе — нет», — прокомментировали ролик в Сети.

Некоторые же пользователи выразили свою симпатию к танцующей девушке, отметив грациозность ее движений, и даже попытались узнать контакты героини видео.

Ранее американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, почему собаки спасают своих хозяев. Специалисты изучили поведение 60 домашних питомцев и установили, что многие животные пытались помочь своим владельцам, даже не зная, как именно это сделать. Эксперимент показал, что собаки рассматривают помощь хозяину как вознаграждение, сообщает телеканал «360».