Отстоявший свой ресторан в США мужчина отреагировал на слова о «русской мафии»

Сан-Диего, 3 июня. Владелец ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием в руках отстоявший заведение от мародеров во время погромов, отреагировал на слова о «русской мафии». Мужчина подчеркнул, что имеет право защищаться.

Газарян и его приятели на фоне массовых беспорядков в США по вечерам собираются в ресторане и держат при себе оружие, чтобы не допустить грабежа. Компанию друзей сфотографировали возле заведения, затем снимок появился в Сети с подписью «русская мафия во всеоружии».

«В Америке любят говорить эту фразу. Это просто большое количество людей называют мафией», — объяснил Газарян.

Он подчеркнул, что не станет разубеждать соседа, распространившего сделанный им снимок.

«Сами мародеры, когда проходили и видели нас, отдавали нам немного уважения: молодцы, что вы защищаетесь», — добавил он.

Мужчина со скепсисом отнесся к тем бизнесменам, которые готовы отдать свои заведения «на растерзание» мародерам. Для него защищать свою собственность с оружием в руках — «дело принципа».

Как сообщает «Царьград», Газарян открыл ресторан с русской кухней в Сан-Диего пять лет назад. А на снимке, принесшем ему популярность, он и его друзья запечатлены в шапках-ушанках и кокошниках.

НСН напоминает, что волна беспорядков захлестнула США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. В этом городе поначалу начались мирные протесты, но вскоре они переросли в погромы, перебросившиеся и на другие города: Нью-Йорк, Луисвилл, Денвер.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом и пообещал мобилизовать все военные и гражданские ресурсы для прекращения столкновений.